Centinaia di visitatori hanno partecipato alla sesta edizione della manifestazione nata per valorizzare l’enogastronomia locale e destagionalizzare il turismo. Il sindaco Luca Lepore: «Utilizziamo le poche risorse di cui disponiamo per promuovere l’immagine del nostro borgo»

Sembrava quasi che l’evento dovesse sfumare all’ultimo momento: la giornata era iniziata con scrosci di pioggia improvvisi e violenti, che non lasciavano presagire nulla di buono. E invece, anche novembre non ha resistito al fascino di Aiello Calabro, piccolo paese arroccato su un monte a pochi chilometri dal mare, proclamato ufficialmente “Tra i Borghi più belli d’Italia”.

Prima del calar della sera, i quarantacinque stand della Festa Saperi e Sapori d’Autunno avevano già riempito ogni centimetro disponibile di piazza Plebiscito, sulla quale si affaccia il cinquecentesco palazzo Cybo-Malaspina.

Un’anziana signora del posto, chiusa in un maglione di lana blu, se ne sta china su una spianatoia: le sue agili mani callose eseguono movimenti veloci, ripetuti chissà quante altre volte: dalla montagna di impasto lasciato a lievitare, prendono forma, uno dopo l’altro, i tradizionali “cullurielli” (e scusateci tanto se li chiamiamo così!), che l’olio bollente rosolerà al punto giusto.

5, 4, 3, 2, 1… il sindaco di Aiello Calabro Luca Lepore fa il conto alla rovescia, poi inforca le forbici e taglia il nastro della sesta edizione della Festa Saperi e Sapori d’Autunno, che nasce dalla collaborazione tra il Comune e le numerose associazioni che operano sul territorio. Echeggiano le note di un sax, mentre il fruscio del tappeto di foglie secche accompagna i passi dei visitatori, che dal Comune si spostano su piazza Plebiscito.

La Festa Saperi e Sapori d’Autunno ospita al suo interno il Salone del Vino Novello: il nettare di bacco (rosso, rosato o bianco dipende soltanto dal gusto personale) accompagna la varietà di pietanze che, in piazza Plebiscito, attendono soltanto di essere gustate: panini con rape e salsiccia, cullurielli (appunto), tagliatelle con i funghi, pizza sfornata sul posto, panzerotti di vari tipi, e un risotto con zucca, guanciale e gorgonzola preparato per l’occasione da due giovani chef (fratelli gemelli) originari di Aiello Calabro. Il sindaco Luca Lepore svela: «La ricetta di questo piatto, che abbiamo deciso di chiamare “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” sarà simbolicamente consegnata all’Osteria Malaspina, che avrà il compito di tramandarla alle nuove generazioni.

Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno Aiello Calabro tra Saperi e Sapori d'Autunno

La Festa Saperi e Sapori d’Autunno ha il merito di fare sentire a casa anche gli “stranieri” arrivati da fuori comune, e tra le persone riunite attorno al grande fuoco -sul quale scoppiettano allegre le caldarroste - si fa fatica a distinguere i residenti dai visitatori: Il senso della serata, in fondo, è proprio questo, e anche lo spicchio di luna che fa capolino tra gli antichi palazzi sembra godersi lo spettacolo dall’alto.