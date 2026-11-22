Nato per essere “centrale”, il paese rischia di scomparire. Da 1.655 a 352 abitanti e un indice di vecchiaia a 258 punti: reportage tra la chiesa bizantina di San Nicola Ceramidio, il museo a cielo aperto e la sfida della sopravvivenza

C’è un’ironia feroce nascosta nell’etimologia di questo paese. Il nome Centrache (anticamente Centrico) deriva dal greco kentrikós, che significa letteralmente "centrale". Eppure, oggi, questo gioiello adagiato sul declivio di una collina a 458 metri d’altitudine, stretto tra le pendici sud-orientali della Serralta di San Vito e l'alto bacino del torrente Beltrame, sembra condannato alla più spietata delle marginalità.

Sette chilometri quadrati e ottantasette di natura incontaminata, boschi di macchia mediterranea e corsi d'acqua impetuosi — dal fosso Giambattistello alle valli solcate dal fiume Caporali — incastonati sul versante ionico delle Serre catanzaresi. Un angolo di mondo dove l'aria sa di castagno e di storia bizantina. Ma dove, se ci si ferma ad ascoltare il silenzio dei vicoli, si sente il rumore di un orologio che sta esaurendo la carica.

È questa la terza tappa del nostro viaggio nell’apocalisse demografica delle aree interne calabresi, guidati dal bisturi statistico dell’Atlante demografico dei comuni della Calabria curato da Giovanni Durante.

Sette culle in cinque anni: l’anatomia di una resa

Se i numeri di Bova e Polia facevano tremare i polsi, il bollettino demografico di Centrache è un colpo allo stomaco. Non è una statistica: è la cronaca di una comunità che si sta assottigliando fino a diventare trasparente.

Nel 1951, nel cuore della ricostruzione post-bellica, Centrache pulsava della vita di 1.655 abitanti. Oggi, a contare chi resiste tra le case in pietra, si arriva ad appena 352 persone. Significa una cosa sola: il 78,7% del paese è scomparso. Quasi otto abitanti su dieci se ne sono andati, inghiottiti dall’emigrazione o dal tempo.

Il dato che più di ogni altro toglie il fiato è quello delle nascite: in poco più di un trentennio la natalità è crollata del 61,1%, al punto che negli ultimi cinque anni a Centrache sono nati appena sette bambini. Poco più di un neonato l'anno in un intero comune.

Di conseguenza, la piramide dell'età si è rovesciata: la fascia giovanile (under 14) si è esattamente dimezzata, scivolando dagli 85 ragazzi del 1982 ai 43 di oggi.

Gli anziani (over 65) hanno triplicato il loro peso specifico sulla comunità, passando dall’11,0% del 1991 all’attuale 31,5%.

L'indice di vecchiaia ha toccato quota 258,1 punti (contro i 214,1 del 1991), certificando uno squilibrio generazionale che rende ogni progetto di futuro una scommessa contro la gravità.

Dai Normanni ai Borgia, fino alla furia delle alluvioni: una terra che non si è mai piegata

Eppure Centrache non è un insediamento improvvisato. Le sue radici affondano nell'epoca bizantina, sorella di sangue dei vicini centri di Olivadi e Cenadi. Antico casale di Squillace incluso nella contea normanna, il borgo ha attraversato i secoli passando di mano tra le più potenti casate del Mezzogiorno: dai Monfort (nel 1270) ai Marzano (per un secolo e mezzo, dal 1314 al 1464), fino a Federico d'Aragona e ai potentissimi Borgia, che ne tennero il dominio fino alla prima metà del Settecento, prima dell’ultimo passaggio ai messinesi De Gregorio fino all’eversione della feudalità nel 1806.

Una comunità fiera e ribelle, che durante la dominazione francese pagò a caro prezzo la sua aperta ostilità contro gli occupanti. Divenuto Comune autonomo nel 1811 (sotto la giurisdizione del governo di Gasperina), Centrache ha dovuto fare i conti con la furia della natura.

Il catastrofico terremoto del 1783, che ferì le pietre senza però strappare vite umane;

del 1783, che ferì le pietre senza però strappare vite umane; Il sisma del 1905 , che costrinse lo Stato a intervenire con le leggi speciali del 1906;

, che costrinse lo Stato a intervenire con le leggi speciali del 1906; I terribili nubifragi dell'ottobre 1921 e del 1971, che flagellarono il territorio lasciando cicatrici profonde.

Centrache ha incassato terremoti, alluvioni e dominazioni straniere. È sempre rimasto in piedi. Oggi, invece, rischia di crollare nel silenzio generale.

La cupola di terracotta bizantina e il museo a cielo aperto

Passeggiare nel centro storico di Centrache significa camminare dentro un libro di storia scritto sulla pietra. Tra vicoli stretti, scorci improvvisi, l’Arco d'Indipendenza e la centrale Piazza Roma, il borgo custodisce veri e propri tesori d’architettura.

Il gioiello più prezioso è la Chiesetta di San Nicola Ceramidio, monumento-simbolo della matrice greco-bizantina del paese. La sua cupola ribassata, poggiata su spesse murature di pietrame compatto, nasconde un segreto costruttivo straordinario: è stata realizzata con i figulini, caratteristici cilindri in terracotta cavi all'interno (su cui affiorano ancora tracce di antichi affreschi). È proprio grazie alla leggerezza geniale di questi cilindri cavi e alla pianta circolare che la chiesetta ha resistito nei secoli ai terremoti che hanno scosso le Serre.

Poco più in là, nel cuore del tessuto urbano, sorge la Chiesa dell'Annunciazione (edificata nel Seicento con un impianto geometrico rigoroso e l'ingresso in asse con la strada). Al suo interno, illuminato dai riflessi colorati delle vetrate lungo la navata, si ammirano la statua di Sant'Onofrio alle spalle dell'altare e un pregevole dipinto ad olio su tela di autore ignoto.

Ma Centrache ha saputo trasformare se stessa in narrazione grazie al Museo a Cielo Aperto: snodandosi tra Via Umberto I e i vicoli del centro storico, questo percorso diffuso — aperto tutti i giorni e visitabile liberamente — mette in scena installazioni artistiche, oggetti d'epoca e quadri della civiltà contadina. Una passeggiata lenta nella memoria, dove ogni angolo racconta i mestieri di chi ha sudato su queste colline.

Antichi mulini, sorgenti sulfuree e il rito di San Michele

Appena fuori dall'abitato, l'asfalto lascia spazio al verde selvaggio. Lungo la valle del fiume Caporali, i sentieri si infilano tra boschi fitti di castagni e querce, portando alla scoperta degli antichi mulini rurali, silenziosi monumenti di archeologia preindustriale che un tempo macinavano il grano delle Serre. E per chi cerca l'avventura, bastano pochi chilometri verso l'interno per raggiungere cascate e foreste incontaminate.

L'economia di Centrache affonda da sempre le radici nella terra: cereali, castagne, olive e uva da cui nascono vino e olio di qualità, accanto all'allevamento ovino a conduzione familiare. Un tempo i telai a mano battevano nelle case tessendo coperte e sciarpe di seta e cotone, mentre il sottosuolo offriva filoni di grafite e una celebre sorgente sulfurea ferruginosa, ricercata per bagni e cure idropiniche.

Oggi il cuore pulsante della comunità batte forte soprattutto il 29 settembre, quando il paese si stringe attorno al suo patrono, San Michele Arcangelo: processioni, concerti e fuochi d'artificio richiamano visitatori da tutta la Calabria, riaccendendo per qualche giorno le luci di un borgo che non vuole arrendersi.

Il trionfo dei sapori delle Serre: dal sugo di maiale alla pitta 'mpigliata

A tavola, Centrache non conosce mezze misure. La cucina affonda le mani nella dispensa generosa dei boschi e della pastorizia locale:

I fusilli e i maccheroni al ferretto : rigorosamente fatti a mano e conditi con il corposo sugo di maiale, il ragù di capra o i funghi porcini appena raccolti nei castagneti circostanti.

: rigorosamente fatti a mano e conditi con il corposo sugo di maiale, il ragù di capra o i funghi porcini appena raccolti nei castagneti circostanti. L'arte della norcineria : soppressata, salsiccia calabrese, capocollo e la piccantissima 'Nduja, regina indiscussa delle tavole tra il Vibonese e il Catanzarese.

: soppressata, salsiccia calabrese, capocollo e la piccantissima 'Nduja, regina indiscussa delle tavole tra il Vibonese e il Catanzarese. I formaggi dei pastori: caciocavallo stagionato, pecorini e caprini lavorati secondo antichi saperi familiari, accompagnati da conserve sott'olio e pomodori secchi piccanti.

dei pastori: caciocavallo stagionato, pecorini e caprini lavorati secondo antichi saperi familiari, accompagnati da conserve sott'olio e pomodori secchi piccanti. I dolci della festa: dai mostaccioli ai taralli, fino ai crustoli, alle pitte con 'mpigliata e ai dolci di mandorle e fichi secchi che profumano le case durante le ricorrenze religiose.

Un "centro" che non può restare vuoto

Il paradosso di Centrache è tutto nel suo nome. Nato per essere un centro strategico tra le montagne e lo Ionio, custode di cupole bizantine che sfidano i terremoti e di sapori che raccontano l'anima più autentica della Calabria, oggi rischia di diventare una periferia dimenticata dalle carte geografiche.

Sette bambini nati in cinque anni sono un campanello d'allarme che dovrebbe togliere il sonno a chi governa questa regione. Perché si possono restaurare le chiese, allestire musei a cielo aperto e tracciare sentieri lungo i fiumi: ma senza il passo dei giovani sui vicoli di pietra, anche il più bello dei borghi finisce per trasformarsi in un silenzioso monumento a se stesso.