La delegazione del Comune e dell’Accademia dei Caccuriani conclude gli incontri a Mar del Plata e si prepara a proseguire il percorso a Buenos Aires. Tra istituzioni, università e comunità calabrese, l’obiettivo è rafforzare legami culturali e nuove opportunità di collaborazione

Si conclude oggi, 6 ottobre, la prima tappa della missione “Caccuri–Argentina”, promossa dal Comune di Caccuri e dall’Accademia dei Caccuriani, nell’ambito di un più ampio progetto di collaborazione con le comunità italiane e calabresi presenti in Argentina e Uruguay.

La missione è iniziata a Mar del Plata, città nella quale la presenza della comunità italiana, e in particolare di quella calabrese, è particolarmente significativa. Alla delegazione partecipano il sindaco di Caccuri, avv. Luigi Quintieri, l’assessore Antonio Falbo e il presidente del Premio Caccuri e dell’Accademia dei Caccuriani, Adolfo Barone.

Numerosi e significativi sono stati gli incontri istituzionali e culturali che hanno caratterizzato questa prima fase della missione. La delegazione di Caccuri è stata accolta con grande calore dalle associazioni italiane presenti sul territorio, dai Comites, dalla FACA e dalle istituzioni locali. Particolarmente importanti sono stati gli incontri con il console, dott. Varisetti, e con rettori e docenti delle università cittadine.

Nel corso della permanenza a Mar del Plata, il sindaco Quintieri ha inoltre avuto l’opportunità di presentare il volume “Intelligenza artificiale e diritto”, affrontando uno dei temi più attuali e rilevanti del dibattito contemporaneo. La presentazione ha suscitato grande interesse e ha rappresentato un’ulteriore occasione di confronto e di dialogo con il mondo accademico e culturale locale.

Particolarmente significativa è stata l’accoglienza riservata alla delegazione dai tanti connazionali di Mar del Plata, che hanno manifestato affetto, entusiasmo e grande interesse per i progetti illustrati nel corso dei numerosi incontri.

«Abbiamo trovato una comunità straordinariamente legata alle proprie origini – sottolineano i rappresentanti della delegazione – e questo ci conferma quanto sia importante mantenere vivo il rapporto tra Caccuri e i nostri concittadini e discendenti che vivono oltre oceano. La nostra volontà è trasformare questo legame in un rapporto concreto e duraturo».

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con una serie di incontri già programmati IA Buenos Aires , durante i quali la delegazione porterà i saluti della comunità di Caccuri e di tutta la Regione Calabria, e presenterà le iniziative che il Comune e l’Accademia dei Caccuriani intendono sviluppare.

L’obiettivo è costruire un ponte stabile tra Caccuri e le comunità italiane e calabresi del Sud America, non soltanto attraverso la memoria e il comune patrimonio culturale, ma anche mediante iniziative concrete, attività condivise, scambi culturali e nuove opportunità di collaborazione.

Le radici, dunque, come punto di partenza per guardare al futuro e rafforzare un’identità comune che continua a vivere anche a migliaia di chilometri di distanza .