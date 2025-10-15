Si è laureata all’Università della Calabria Daniela Sileno, figlia di Franco, tecnico nel reparto emissione di LaC Tv.

La giovanissima Daniela ha concluso i suoi studi nel Dipartimento di Culture, Educazione e Società, dove ha frequentato il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione. Oggi il coronamento del percorso con la discussione della tesi.

A Daniela, al suo papà Franco e a tutta la loro famiglia vanno gli auguri dell’editore del network LaC Domenico Maduli, dei direttori e dell’intera redazione.