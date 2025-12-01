Il professionista è stato votato all’unanimità dall’assemblea alla presenza del segretario nazionale di categoria Andrea Filippi e della segretaria regionale Alessandra Baldari

È Ivan Potente il nuovo segretario Fp Cgil Medici Calabria. L’elezione all’unanimità è avvenuta durante una nutrita assemblea a cui ha preso parte, tra gli altri, il segretario nazionale Fp Cgil Andrea Filippi.

«Potente – ha affermato la segretaria generale Fp Cgil Calabria Alessandra Baldari - è uno stimato dirigente sindacale dell’Area Vasta. La scelta è ricaduta su di lui per l’impegno che negli anni ha profuso per la categoria dei medici rappresentando un punto di riferimento. La sua esperienza lo ha reso nel tempo tra le figure più presenti e rappresentative, non solo del comparto dirigenziale, ma anche di quello della sanità pubblica».

La segretaria ha poi ringraziato l’uscente segretario generale Francesco Masotti per il lungo e meticoloso lavoro svolto che ha permesso di tenere vivo il dibattito intorno alla figura del dirigente medico dentro e fuori la Cgil, unitamente alle rivendicazioni del settore. Un impegno portato anche nell’esecutivo nazionale della Fp Cgil Medici.