Parte da Reggio Calabria “The Right to Play – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!”, iniziativa promossa dal Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Reggio Calabria, in collaborazione con UNICRI, l’Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre. L’iniziativa, che si svolgerà dal 14 al 20 novembre, coinvolgerà società sportive, scuole, associazioni, istituzioni, educatori, famiglie e comunità internazionali con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul diritto di ogni bambino a giocare e praticare sport, senza discriminazioni o esclusioni. Il progetto nasce a Reggio Calabria e avrà anche una dimensione internazionale, con collegamenti previsti con Beirut, in Libano, e con alcune realtà scolastiche del Cameroun.

Il programma prevede cinque giornate tematiche. Dal 14 al 16 novembre, con “Un luogo in più per giocare”, le associazioni sportive aderenti apriranno i propri impianti per attività gratuite e accessibili. Il 17 novembre sarà la giornata “Nessuno in panchina”, dedicata alla partecipazione e all’inclusione attraverso giochi cooperativi e attività adattabili alle diverse abilità.

Il 18 novembre, con “In campo le nostre idee!”, saranno invece i ragazzi a proporre regole e modalità di gioco, mentre il 19 novembre “Un campo, tanti diritti” trasformerà palestre, campi, cortili e piazze in luoghi di confronto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il momento centrale è previsto per 20 novembre, Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con “Il minuto che manca”. Alle 16:20 le società sportive, le scuole e le associazioni aderenti saranno invitate a fermare contemporaneamente le attività. Il pallone o l'attrezzatura sportiva saranno collocati al centro del campo, mentre i partecipanti si disporranno lungo il perimetro, lasciando simbolicamente vuoto lo spazio di gioco. Un giovane atleta, un allenatore o un educatore pronuncerà quindi il messaggio della mobilitazione: “Un mondo in cui non tutti possono giocare è un mondo che deve cambiare”. Al centro del campo saranno collocate anche delle scarpe sportive, simbolo dei bambini che ancora non hanno la possibilità di giocare. Non un minuto di silenzio, spiegano i promotori, ma un minuto di consapevolezza e responsabilità dedicato a chi è ancora privato del diritto al gioco.

Nel pomeriggio del 20 novembre sono inoltre previsti collegamenti internazionali da Arghillà, a Reggio Calabria, con il Palestine Youth Club di Shatila, a Beirut, e con l'Ecole bilingue maternelle et primaire CBC Nsape di Douala, in Cameroun. L'obiettivo è costruire una rete internazionale di società sportive, scuole, associazioni, istituzioni ed educatori che riconosca nello sport uno strumento di inclusione e tutela dei diritti dell'infanzia.

“Ogni bambino ha diritto di giocare, partecipare e sentirsi parte del mondo” è il messaggio al centro dell'iniziativa, che punta a superare la dimensione della singola settimana e a trasformare il diritto al gioco in una pratica quotidiana.