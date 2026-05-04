Ieri sera, davanti agli schermi di milioni di italiani, durante la trasmissione Report, non è andata in onda soltanto un’inchiesta. Si è consumato qualcosa di più profondo, più doloroso: un racconto che ha colpito con forza due istituzioni che operano ogni giorno lontano dai riflettori, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, presidio silenzioso di umanità nel Mediterraneo. Nel ripercorrere la tragedia della Strage di Cutro, si sono insinuate accuse gravi, parole che feriscono perché sembrano non tenere conto della realtà concreta di chi vive il mare. Il freddo, il buio, l’incertezza, la corsa contro il tempo: lì non esistono semplificazioni, ma solo decisioni difficili, prese in pochi istanti, con il peso di vite umane sulle spalle.

Fa male. Fa male davvero. Fa male, soprattutto, guardare quegli occhi di chi oggi si trova imputato, inseguiti dalle telecamere nel tentativo di strappare uno sguardo, una reazione, una verità che resta sospesa e impossibile da raccontare fino in fondo. Non sono occhi che si sottraggono, ma occhi che portano dentro un peso enorme: quello di chi sa di aver fatto tutto il possibile, eppure deve convivere con il dubbio, con il dolore, con accuse che arrivano come macigni.

In questo contesto, le parole di Vittorio Alessandro pesano ancora di più proprio per il suo essere un ex della Guardia Costiera. La sua presenza costante nel dibattito pubblico, spesso sotto i riflettori, restituisce l’immagine di un intervento deciso. Tuttavia, una esposizione mediatica così ricorrente rischia di essere percepita come una ricerca di legittimazione nel dibattito pubblico, che va oltre il contributo strettamente tecnico. Ed è proprio per questo che le sue dichiarazioni colpiscono: perché arrivano da chi quella realtà l’ha vissuta, e da cui ci si aspetterebbe uno sguardo capace di unire rigore, equilibrio e profonda consapevolezza umana.

Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare una riflessione necessaria in una condanna sommaria. Di ridurre la complessità a una narrazione semplice. Di dimenticare che dietro ogni operazione ci sono donne e uomini, con limiti umani ma anche con un senso del dovere che spesso supera ogni misura.

E alla fine restano loro, quegli occhi. Occhi che raccontano più di qualsiasi parola. Occhi che parlano di notti insonni, di onde alte, di mani tese nel buio. Occhi che non cercano giustificazioni, ma portano dentro una verità fatta di impegno, sacrificio e responsabilità.

Non sono strumenti. Non sono numeri. Non sono pedine di una narrazione. Sono persone che ogni giorno, nel Mediterraneo, mettono a rischio sé stesse per salvare altri. Nel loro DNA non c’è polemica, ma servizio. Non c’è ideologia, ma umanità. Non c’è visibilità, ma dovere.

E allora, a chi è chiamato a giudicare, un pensiero che nasce dal rispetto e dalla fiducia: che la Magistratura sappia andare oltre il rumore, oltre le parole pronunciate nei salotti televisivi, oltre le letture parziali. Che sappia ascoltare i fatti, ma anche il contesto, la realtà operativa, il limite umano. Che sappia cercare, con equilibrio e rigore, una verità che non sia semplice, ma giusta.

Con rispetto e fiducia, perché solo una giustizia attenta e profonda può restituire dignità alla complessità di quei momenti e a chi li ha vissuti fino in fondo.

*Vice Segretario Nazione Unione Sindacale Italiana Marina