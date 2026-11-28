Il giudice al congresso nazionale denuncia la capacità delle cosche di infiltrare economia e istituzioni, ma anche le carenze di magistrati e le migliaia di fascicoli pendenti. «Servono cooperazione internazionale e umanità»

La carenza di organici, la pressione dei maxiprocessi e la necessità di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale. Il presidente della sezione distrettuale dell’Anm di Catanzaro, Giovanni Strangis, intervenuto al congresso nazionale dell’Anm a Napoli, richiama le criticità del territorio e indica nell’umanità della giurisdizione il presidio fondamentale contro le mafie

Una criminalità organizzata sempre più silenziosa, capace di infiltrarsi nell’economia legale e di muovere capitali su scala internazionale. E una giustizia chiamata a fronteggiare questa trasformazione mentre deve fare i conti con organici insufficienti, carichi di lavoro elevati e migliaia di procedimenti ancora pendenti. È il quadro tracciato dal giudice Strangis, che ha portato la testimonianza di un distretto che comprende quattro province calabresi, sette tribunali e diciotto uffici giudiziari.

«Il tema congressuale trova da noi una verifica immediata. Oggi l’insidia maggiore nasce dalla silenziosità con cui le cosche operano: venuto meno il clamore della violenza, cresce una pericolosa assuefazione culturale che porta a sottovalutarle. La ’ndrangheta è ormai una holding finanziaria globale che inquina il tessuto economico e istituzionale — come mostrano i preoccupanti indici di permeabilità in aree quali Crotone e Vibo Valentia — mimetizzandosi tra società schermo, flussi digitali, riciclaggio e appalti pubblici».

Strangis richiama il paradosso di una regione tra le più povere d’Europa che ospita una delle organizzazioni criminali più ricche al mondo. «In questo divario tra disagio sociale e potere illecito – aggerma Strangis – si annida il rischio più grave: la permeabilità dei giovani — di quei pochi che non hanno abbandonato la regione — esposti al fascino distorto del modello mafioso laddove lo Stato e l’economia legale tardano a offrire alternative».

Per contrastare un fenomeno che ha ormai dimensioni transnazionali, secondo il presidente della sezione Anm catanzarese è indispensabile rafforzare la cooperazione con gli organismi europei e le autorità giudiziarie straniere. «Di fronte a una criminalità transnazionale, la risposta giudiziaria non può fermarsi ai confini nazionali: il raccordo con Eurojust, Procura Europea e autorità straniere è essenziale per colpire i patrimoni illeciti tra la Calabria, le piazze finanziarie europee e i porti globali».

Alla complessità delle indagini e dei processi si contrappone, tuttavia, la fragilità degli uffici giudiziari, a partire dalla carenza di magistrati, soprattutto nel settore giudicante. Una difficoltà che si riflette anche sulla giustizia civile, chiamata a svolgere un ruolo decisivo in un territorio nel quale, talvolta, le organizzazioni criminali finiscono per esercitare persino funzioni di mediazione e risoluzione dei conflitti. «Eppure – dice il giudice –, affrontiamo ogni giorno una fragilità strutturale: l’inadeguatezza delle piante organiche, specie giudicanti, chiamata a reggere l’urto simultaneo di complessi maxiprocessi. Una pressione che impone sacrifici altissimi. In un contesto nel quale l’organizzazione criminale talora svolge pure ruoli di pacificazione sociale e risoluzione dei conflitti, è ancor più esaltata la centralità della giurisdizione civile, che presidia competenze vitali per il territorio, il suo sviluppo e l’affermazione delle istituzioni democratiche».

Nel suo intervento Strangis non trascura le criticità del settore immigrazione e il peso delle migliaia di fascicoli in attesa di una risposta giudiziaria: «Ciononostante, migliaia di fascicoli pendenti attendono risposta e non possiamo non segnalare le criticità del settore immigrazione. Dietro ogni procedimento non ci sono statistiche, ma diritti fondamentali che chiedono tempi ragionevoli e risorse adeguate».

Un altro passaggio è dedicato all’intelligenza artificiale e alle trasformazioni che attendono il sistema giudiziario. La tecnologia può rappresentare uno strumento utile per alleggerire il lavoro degli uffici, ma non deve mai sostituirsi alla valutazione umana del giudice. «È qui che il nuovo umanesimo diventa la nostra bussola. Governare l’intelligenza artificiale significa usarla per analizzare grandi moli di dati o snellire gli adempimenti, respingendo ogni deriva verso una giustizia algoritmica o predittiva, per restituire tempo all’ascolto e alla tutela dei più vulnerabili. Dove le mafie riducono l’individuo a strumento di profitto, la giurisdizione riafferma l’inviolabilità della persona. La qualità della democrazia si misura dalla difesa dei diritti e della dignità di ogni essere umano».

Un richiamo all’umanità della funzione giudiziaria che Strangis affida anche alla lezione di Rosario Livatino: «Come ci ha insegnato Rosario Livatino, il giudice non può mai ridursi a un freddo esecutore di calcoli, perché la sua credibilità risiede nell’umanità, nell’indipendenza e nel rigore con cui esercita il dubbio e la decisione».

La conclusione è un richiamo al valore della giurisdizione in un territorio segnato dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata, ma anche alla responsabilità dei magistrati nel difendere concretamente i principi costituzionali. «Nel nostro distretto si impara presto che la giurisdizione non è esercizio astratto, ma esperienza viva: il confine sottile tra la rassegnazione e la libertà. Ogni patrimonio illecito restituito alla collettività, ogni diritto tutelato è un atto di emancipazione che parla all’Italia e all’Europa intera». Da qui l’appello a ritrovare la consapevolezza del ruolo della magistratura: «Che questo Congresso ci restituisca allora l’orgoglio sobrio e tenace della nostra funzione. Perché anche nell’era degli algoritmi e delle reti globali, finché ci sarà un giudice libero e un pubblico ministero indipendente a presidiare con umanità e rigore la più difficile delle frontiere, la Costituzione non sarà mai una promessa incompiuta, ma la casa sicura in cui ogni cittadino potrà continuare a riconoscersi libero».