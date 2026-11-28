Non cercano più soltanto il controllo militare del territorio. Non si accontentano – da tempo – della pistola o del racket tradizionale. La 'ndrangheta del 2025 ha cambiato pelle, giacca e cravatta, penetrando a fondo nel tessuto economico legale dell'Italia e dell'Europa. A tracciare la mappa aggiornata dell'espansione criminale è l'ultima Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) presentata al Parlamento lo scorso 30 ottobre, che descrive una struttura dalla "marcata vocazione imprenditoriale", capace di riconfigurare le proprie strategie d'investimento sui settori a più alta redditività.

Se il narcotraffico resta il polmone finanziario storico, gli investigatori dell'Antimafia accendono i riflettori sulla nuova frontiera degli affari delle cosche calabresi. L'aggressione criminale punta ormai dritta verso i «nuovi comparti produttivi, quali la logistica, il ciclo dei rifiuti, le energie rinnovabili e la grande distribuzione organizzata». Un'infiltrazione sistematica che non risparmia la filiera dell'agroalimentare, il movimento terra, il commercio di rottami e persino il settore della sanità e dei servizi, fino alla vendita al dettaglio di farmaci da banco.

Ma è nel settore dei prodotti petroliferi e della distribuzione dei carburanti che le 'ndrine hanno assestato uno dei colpi finanziari più imponenti. L'inchiesta denominata "Andrea Doria", richiamata nel report della Dia e sfociata in confische per oltre 140 milioni di euro, ha svelato un colossale meccanismo di frode fiscale gestito da imprenditori legati ai clan della Piana di Gioia Tauro e della Locride – tra cui le cosche Piromalli, Cataldo, Italiano-Papalia, Pelle-Vottari e Labate. Attraverso 28 società e fittizie triangolazioni societarie impiegate per evadere Iva e accise, i proventi delittuosi venivano sistematicamente lavati e reimmessi nel circuito economico pulito.

Dal fotovoltaico alle pompe di benzina, dai servizi funebri al commercio di mattoni e marmi: la 'ndrangheta si insinua dove c'è liquidità, mascherandosi dietro schermi societari insospettabili.

La zona grigia e i salotti finanziari d'Europa: la mafia delle "società cartiere"

Per penetrare nei mercati d'élite, la criminalità organizzata calabrese non usa la forza delle armi, ma la complicità delle competenze. Come sottolinea la Dia nella sua analisi, l'azione delle cosche si sviluppa attraverso un'«area grigia di imprenditori, professionisti e amministratori compiacenti» che garantisce l'accesso a canali d'investimento riservati e trasforma il capitale illecito in quote societarie pulite.

Il meccanismo è ben collaudato: un uso sistematico di "società cartiere" e aziende di facciata intestate a fitti reticolati di prestanome, impiegate per realizzare emissioni di fatture per operazioni inesistenti, frodi carosello e indebite compensazioni di crediti fiscali fittizi.

Un fenomeno che travalica ampiamente i confini calabresi e nazionali. Le indagini documentate dalla Dia dimostrano la presenza di una vera e propria rete finanziaria transnazionale. Nel Nord Italia — dalla Lombardia, dove la struttura sovraordinata della "Lombardia" coordina ben 24 locali, al Piemonte — fino alle piazze d'affari europee, le 'ndrine muovono enormi capitali mediante l'uso di "letter box companies" (società buca delle lettere) e complesse architetture societarie con ramificazioni in Svizzera, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Ungheria ed Emirati Arabi Uniti. Una ragnatela finanziaria invisibile costruita per schermare i reali beneficiari e far perdere le tracce del denaro sporco.

Il monopolio della Cocaina: Gioia Tauro e il "Vero Ramo d'Azienda"

Nonostante la potente riconversione economico-finanziaria, la primaria sorgente della ricchezza della 'ndrangheta rimane saldamente ancorata al traffico internazionale di stupefacenti. Un settore in cui le cosche calabresi mantengono una leadership globale incontrastata, stringendo alleanze dirette con i cartelli sudamericani, come il Clan del Golfo in Colombia.

Nei primi sei mesi del 2025, il porto di Gioia Tauro si è confermato l'"approdo privilegiato" per i grandi carichi di droga d'oltreoceano. L'azione combinata di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro, nel solo scalo reggino, di quasi 2.400 chilogrammi di cocaina purissima nascosta nei container provenienti dal Brasile e dall'Ecuador.

Il narcotraffico non è più considerato dai clan una semplice attività criminale, ma viene gestito come un «vero ramo d’azienda dell’organizzazione mafiosa». A far girare la macchina operativa sono i locali del mandamento tirrenico e jonico (come Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco, Natile di Careri), perfettamente saldati con le proiezioni settentrionali come i locali di Volpiano nel torinese e di Buccinasco nel milanese.

Un impero commerciale guidato dall'innovazione tecnologica: la Dia evidenzia infatti un massiccio «utilizzo di strumenti tecnologici avanzati – comunicazioni criptate, telefoni illecitamente introdotti negli istituti penitenziari, sistemi di pagamento digitali». L'uso di piattaforme informatiche criptate come SkyECC ha permesso ai narcos calabresi di pianificare spedizioni transoceaniche e pagamenti in criptovalute lontano dagli occhi degli inquirenti, trasformando il traffico di droga in una logistica hi-tech priva di frontiere.

Il condizionamento della democrazia: il potere del silenzio

Ciò che rende la 'ndrangheta l'organizzazione mafiosa più pericolosa al mondo è la sua straordinaria capacità di abbinare l'altissima tecnologia finanziaria al controllo pervasivo del territorio d'origine. La relazione della Dia individua un tratto distintivo preoccupante: una «progressiva ibridazione tra dimensione violenta e dimensione economico-imprenditoriale».

Le consorterie hanno compreso che la violenza eclatante attrae l'attenzione dello Stato. Di conseguenza, le cosche tendono a ridurre gli atti emersi, «privilegiando forme di condizionamento silenzioso dei mercati, delle amministrazioni e delle comunità locali».

Questo condizionamento invisibile continua però a soffocare le istituzioni democratiche della Calabria. Nel solo primo semestre del 2025, sono intervenuti ben 3 provvedimenti di scioglimento di Consigli comunali per infiltrazione mafiosa: San Luca in provincia di Reggio Calabria, Casabona nel crotonese e Badolato in provincia di Catanzaro. Comuni in cui la vicinanza tra apparati amministrativi e locali di 'ndrangheta avrebbe, secondo quanto riferito nella relazione, alterato le regole dell'imparzialità e della gestione della cosa pubblica.

Dalle piccole amministrazioni periferiche ai board delle multinazionali, la 'ndrangheta ha dimostrato di sapersi muovere su ogni livello. Non più un'organizzazione arcaica legata al passato, ma una holding globale che pulisce il denaro del narcotraffico nell'economia legale, minando dalle fondamenta la libera concorrenza e le istituzioni democratiche.