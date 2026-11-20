Michele Pace racconta ai pm una riunione nel Milanese con esponenti delle cosche e un amministratore di Vigevano. Il politico, di cui non ricorda il nome, sarebbe stato candidato con Fratelli d’Italia. Nel verbale anche il riferimento a 5mila euro in contanti per la campagna elettorale

Un assessore di Vigevano (Pavia) alcuni anni fa avrebbe preso parte a una "riunione" con esponenti della mafia e della 'ndrangheta, perché aveva "bisogno di voti perché si stavano aprendo le comunali".

Lo ha dichiarato a verbale, ma senza indicare il nome del politico perché non lo ricordava, Michele Pace, il settimo pentito dell'inchiesta Hydra sulla cosiddetta "mafia a tre teste" e figlio di Bernardo Pace, anche lui collaboratore di giustizia e trovato morto in carcere a Torino lo scorso marzo.

«Non me lo ricordo il nome dell'assessore (...) era già assessore». Ai pm Cerreti e Ferracane che gli hanno chiesto se si ricordava lo schieramento per il quale si presentava a quelle comunali, Michele Pace ha risposto: «Fratelli d'Italia».

Ha raccontato che attorno al 2020 lui e altri erano nei loro uffici "di Lainate", nel Milanese, e «c'era questo assessore, c'era Santo Crea, c'era Filippo Crea, c'era Demetrio Tripodi e c'ero io...».

Michele Pace si sarebbe messo "a disposizione" per cercare i voti, «anche se - ha aggiunto - dico che comunque non è la mia zona».

Ad ogni modo, ha proseguito il pentito, "la persona di riferimento per quanto riguarda la famiglia Crea e Tripodi Demetrio" era Santo Crea, imputato nel processo Hydra in corso e nel quale il 23 novembre sarà sentito proprio Michele Pace.

Santo Crea, secondo la versione di Pace, faceva capire che lui «già in Calabria è pronto con più di 2mila voti, ha già a disposizione nella famiglia persone laureate per poter prendere comunque delle posizioni giù in Calabria nelle loro zone», ossia "incarichi politici". E avrebbe detto ciò davanti all'assessore, sempre stando alle parole del pentito.

L'assessore, secondo la versione di Pace, avrebbe detto: «Ho bisogno comunque di voti per quanto riguarda Vigevano, quindi se potete dare una mano è ben voluta, vi ringrazio».

E Michele Pace ne avrebbe parlato con il padre Bernardo. E gli avrebbero fatto avere dei soldi, «5mila euro cash», per la campagna elettorale.