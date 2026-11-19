E’ stata pubblicata sul sito della camera penale di Catanzaro la tesi di laurea magistrale di uno studente speciale.

Il lavoro si intitola “The presentation of self in everyday life nelle istituzioni totalioidi” ed è stato redatto da Sergio Ferraro, già detenuto a Catanzaro, da qualche tempo recluso a Spoleto, cui ha fatto da presentatrice la professoressa Franca Garreffa dell’Unical, con la relazione “Asylum e l’incontro decisivo con Goffman. Osservare l’istituzione locale dall’interno”.

Iacopino

«Abbiamo seguito Sergio e il suo itinerario trattamentale quando era nella nostra città ha detto l’avvocato Francesco Iacopino, presidente della Camera Penale Cantafora – e non lo abbiamo “perso” quando è stato trasferito. Oggi diamo “voce” a un altro traguardo importante che ha raggiunto. L’ennesimo, nel serio percorso di revisione critica del suo passato. È questa l’esecuzione penale in cui crediamo. È questo il modello di esecuzione che vogliamo diffondere.

È una bella pagina di reinserimento sociale e di recupero grazie allo studio e all’incontro della volontà di cambiamento del detenuto e della opportunità di farlo offerta dalla società. Nessun uomo è il suo reato – continua Iacopino – Nessuno può essere privato di una possibilità di riscatto. A noi il compito di essere ponte tra i desideri di cambiamento e le condizioni perché ciò accada»

Garreffa

«Grazie Sergio, la tua Tesi non è semplicemente una testimonianza autobiografica – scrive la docente Garreffa in calce alla sua relazione – La tua ricerca utilizza l’esperienza biografica come materiale empirico, tentando di sottoporla a categorie teoriche e procedure interpretative, la cui questione centrale è il rapporto tra coinvolgimento e distanziamento»

TESI E RELAZIONE A QUESTO LINK

https://www.camerapenalecatanzaro.it/2026/11/18/asylum-e-lincontro-decisivo-con-goffman-osservare-listituzione-totale-dallinterno/