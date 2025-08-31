L’evento, pensato per veicolare informazioni sull’importanza della guida con prudenza, ha ospitato anche la giornalista Mediaset Safiria Leccese e lo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete

Interamente dedicata alle Sicurezza e alla Prevenzione, e rivolta alle nuove generazioni, la seconda edizione della Giornata della sicurezza stradale organizzata dalla Amministrazione Comunale di Simeri Crichi. Il tutto nello splendido scenario del Borgo Antico di Simeri. Gli ultimi tragici fatti di cronaca, anche locale, parlano di un forte aumento delle vittime della strada di età giovane, giovanissime e anche tenera.

Il sindaco Davide Zicchinella: «Tantissime bambine e bambini hanno perso la vita a causa di incidenti stradali, anche a pochi passi da noi. Da uomo delle istituzioni e da pediatra non potevo restare indifferente».

L’intera giornata del 30 agosto è stata caratterizzata da eventi per bambini e ragazzi. Nel borgo di Simeri è stato ricostruito il magico mondo di Harry Potter, con attori e scenografie che hanno animato le vie del Borgo. A partire dal Castello e da un bellissimo spettacolo teatrale con burattini, marionette e muppets. Infine lo spettacolo del Cantastorie. In tutte le performance dedicate alle nuove generazioni sono state veicolate informazioni sulla sicurezza stradale con un linguaggio semplice e didascalico per grandi e piccini. Nel corso della serata organizzata in partinariato con Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Avis, sono state premiate le eccellenze locali e nazionali con la nomina, appunto, di Ambasciatori della sicurezza stradale.

Fra i premiati il direttore di LaC Franco Laratta con questa motivazione letta dal sindaco Zicchinella:

«Direttore de LaC, giornalista ed ex deputato

Il suo impegno per la Calabria è instancabile. Che si tratti della sua attività politica, ricoperta in Parlamento da deputato, o della sua professione di giornalista, non si è mai risparmiato di scovare nel dolce e nell’amaro di questa terra, esaltandone le eccellenze e denunciandone le ingiustizie. L'Amministrazione si pregia di riconoscergli il premio di Ambasciatore della sicurezza stradale».

Gli altri premiati:

Abete Luca, giornalista tv

Alberto Irene, premio alla memoria

Belcastro Maria, magistrato

Brescia Sandro, comandante Stazione CC di Simeri Crichi

De Rosa Castrese, prefetto di Catanzaro

Folino Domenico, docente, cultore della storia di Simeri Crichi

Guzzi Martina, premio alla memoria

Laratta Franco, giornalista e direttore Lac news

Leccese Safiria, conduttrice tv

Montuoro Antonio, poliziotto e consigliere regionale

Petronio Giovanni, scrittore

Salerno Lula, ricercatrice universitaria di Londra

Ospiti d'onore della serata, condotta da Domenico Milani, la giornalista Mediaset Safiria Leccese e lo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Simeri Crichi continua a i caratterizzarsi sempre più come il comune più attivo, nello scenario nazionale, sulla promozione della Sicurezza Stradale.