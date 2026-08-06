È stata inaugurata, in piazza Don Bosco a Satriano, la nuova opera tridimensionale dedicata a Papa Francesco, realizzata dall'artista Pepè Codispoti. Un'installazione originale che arricchisce ulteriormente il percorso artistico e di street art sviluppato negli anni nel centro cittadino.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Massimiliano Chiaravalloti, il parroco don Francesco Marino, l'architetto Antonio Riverso e numerosi cittadini, intervenuti con curiosità e partecipazione per ammirare da vicino la nuova creazione. Quella firmata da Codispoti è una personale reinterpretazione del concetto tradizionale di murales. L'opera, infatti, non nasce attraverso la pittura su una superficie, ma prende forma mediante un intreccio di verghe metalliche modellate per generare profondità, prospettive ed effetti visivi differenti a seconda del punto di osservazione. Ferro, luce e ombra diventano così gli elementi di un linguaggio artistico innovativo, capace di trasformare un materiale tradizionalmente associato al lavoro artigianale in uno strumento espressivo. Lo stesso autore ha definito la sua creazione un "dipinto di ferro", realizzato nel laboratorio nel quale ha lavorato per decenni come fabbro.

La nuova installazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici di Satriano. Un progetto culturale che continua a crescere e che, attraverso l'arte, restituisce nuova identità e bellezza agli angoli del paese, trasformandoli in luoghi di incontro, contemplazione ed espressione creativa.