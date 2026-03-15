L’Alto Ionio si prepara a celebrare un traguardo fondamentale per la sicurezza e la tutela del territorio. Il prossimo 2 aprile, la Stazione dei Carabinieri di Trebisacce sarà ufficialmente elevata al rango di Tenenza che, oltre al cambio di denominazione, sancisce il riconoscimento formale di un presidio che negli anni è diventato un punto di riferimento strategico nel contrasto al malaffare e nella difesa della legalità nell’alto Jonio, un’area complessa e vitale della Calabria. L'annuncio arriva in un clima di grande fermento confermato dalla recente visita della Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Cosenza. Lo scorso 12 marzo, una delegazione sindacale ha fatto tappa proprio a Trebisacce e presso la Compagnia di Cassano allo Ionio per un momento di ascolto e confronto con i militari che operano quotidianamente in prima linea. Durante l’incontro a Trebisacce, i rappresentanti del sindacato hanno toccato con mano una realtà operativa d’eccellenza. Tra le mura della caserma si respira un’armonia rara, frutto di un forte senso di appartenenza e di uno spirito di collaborazione che trasforma il reparto in un modello virtuoso per l’intera Arma. Dalla Segreteria Provinciale del SIM è giunto un plauso sincero al Comandante della Stazione, Maresciallo La Bianca, descritto come un riferimento autentico grazie a doti umane ed esperienza professionale. Creare un ambiente di lavoro sereno si traduce direttamente in una migliore qualità del servizio offerto alla comunità. Un militare che opera in un contesto di rispetto e benessere riesce a fronteggiare con maggiore efficacia le sfide poste dalla criminalità, garantendo una presenza costante e rassicurante per i cittadini. La missione del sindacato è poi proseguita a Cassano allo Ionio, dove l'incontro con il Comandante di Compagnia, Capitano Chiara Baione, ha confermato l'efficacia di una gestione capace di equilibrare operatività ed efficienza. Il SIM Carabinieri ha ribadito con forza che una linea di comando basata sul dialogo e sulla valorizzazione delle professionalità permette ai militari di lavorare con maggiore stabilità. Ridurre il carico psicologico significa garantire equilibrio anche nella vita familiare degli uomini e delle donne in divisa, rendendo l'istituzione più solida. Questa visione mette al centro la persona come chiave di volta per un’Arma sempre più efficiente e moderna. Con l'imminente istituzione della Tenenza, lo Stato lancia un messaggio chiaro. Il presidio di Trebisacce si prepara a una nuova stagione di impegno, pronto a consolidare quella barriera insuperabile contro l’illegalità che i cittadini dell'Alto Ionio meritano.