VIDEO | L’associazione ha consegnato l’assegno frutto di un evento di beneficenza promosso in collaborazione con la Discover Italy Foundation, con il contributo del Riva Restaurant e la media partnership del network LaC. La somma sarà utilizzata per realizzare i sogni dei piccoli degenti

Veder sorridere i bambini è probabilmente tutto ciò che conta. Quel che serve per dire che sì, ne è valsa la pena. L'associazione A.te.di.co. Calabria porta a casa un altro risultato. Non per sé stessa ma per gli altri. Un obiettivo di valore, esito di un impegno costante e di un'incrollabile determinazione.

Il sodalizio ha consegnato recentemente un importante assegno al reparto di Ematoncologia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria "Dulbecco" di Catanzaro, attraverso l'associazione ACSA & STE ETS - Progetto "Will make your dream come true". Una somma destinata a sostenere la realizzazione dei sogni dei bambini affetti da patologie complesse e frutto di una cena di beneficenza con raccolta fondi promossa nei mesi scorsi dalla stessa associazione in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S., con il contributo del Riva Restaurant di Falerna e la media partnership del network LaC. La restante parte del ricavato sarà destinata al reparto di Pediatria dell'ospedale di Lamezia Terme.

La cerimonia di consegna dell'assegno, avvenuta nel presidio ospedaliero "Ciaccio" della città capoluogo, ha contato sulla presenza di Ramona Gualtieri e Marzia Gregoraci, presidente e vice presidente nazionali dell'associazione A.te.di.co, e di Federica Romano, presidente regionale. A prendere parte all'iniziativa anche alcuni medici ed infermieri affiancati dal direttore del reparto di Ematoncologia pediatrica dell'azienda "Dulbecco" Maria Concetta Galati e dal direttore U.O.C. di Pediatria dell'azienda "Dulbecco" Giuseppe Raiola.

Un momento carico di emozione, costruito attorno ai valori della solidarietà e della condivisione. Uno spiraglio accecante di luce che ribatte e vince sull'oscurità dell'indifferenza. Una carezza di umanità che accende un sorriso, che dell'amore è l'espressione più bella.