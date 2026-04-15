«Non è solo una sfilata, ma un manifesto di coraggio». Questo il leitmotiv della IV edizione di “Una Passerella per Grace– L’Amore che Dà la Vita” presentata nei giorni scorsi al Polo Culturale "Mattia Preti" di Palazzo Campanella. L’incontro ha dato ufficialmente il via al countdown per l’evento benefico che sabato 18 aprile, alle ore 18:00, trasformerà la Sala "Federica Monteleone" in un palcoscenico di speranza e solidarietà.

Le protagoniste dell'evento saranno infatti donne che stanno affrontando o hanno superato la patologia oncologica. Ogni passo sulla passerella sarà un racconto di riscatto, un modo per dimostrare che la malattia non può oscurare la bellezza e la voglia di ricominciare.

Alla conferenza sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e la Presidente dell’Associazione Grace ETS, Lidia Papisca. Presenti anche il Direttore Artistico di “Una Passerella per Grace” Natalia Spanò e i presentatori della IV edizione, Elisa Barresi e Francesco Graziano.

Una rete di solidarietà

Un pilastro fondamentale di questa macchina organizzativa è rappresentato dal team di Grace, che dietro le quinte trasforma ogni idea in realtà: Natia Malaspina, Nicoletta Coppola, Danila Papisca e Alessandra Frisina.

L’organizzazione della IV edizione non sarebbero stati possibili senza una fitta rete di supporto. L'Associazione Grace ETS ha voluto esprimere un profondo ringraziamento a chi, con professionalità e cuore, rende concreta questa iniziativa.

Fondamentale il sostegno delle istituzioni e delle realtà sanitarie e associative che hanno concesso il loro patrocinio, confermando l'importanza del progetto. Oltre al Consiglio Regionale della Calabria, si ringraziano: il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di RC, la Camera di Commercio di RC e la CRPO (Commissione Regionale Pari Opportunità) del Consiglio Regionale. E ancora: l’ASP di Reggio Calabria, il GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di RC, F.A.V.O. Italia, Europa Donna Italia, la F.I.S.M. reggina e l’Associazione Nuovi Orizzonti. Un ringraziamento al media partner LaCnews24, che seguirà l’evento raccontando la forza e la bellezza di questa quarta edizione.

Un ringraziamento speciale va al team hair & make-up guidato da Francesco Cogliandro con Laura Marino, Nancy Paviglianiti, Tiziana Longo, Giusy Giordano, Tonino Babuscia, Tonino Crea, Angela Sapone, Teresa Massa, Teresa Malara, Arjola Stoiku e Fabiana Tripodi che con la loro arte esalteranno la bellezza e la forza delle protagoniste. E agli atelier - “Ego Couture” di Nicola Romeo; “Tandem” di Giulia, Daniela e Romina Secondo; lo stilista Claudio Greco e la pittrice Fabrizia Ghione – che vestiranno i sogni di queste donne straordinarie.

Ad impreziosire la passerella sarà la gioielleria reggina “King Gold” di Margherita Calafiore con le creazioni orafe del Maestro Michele Affidato, simboli di un’eccellenza che si mette al servizio del sociale.

La narrazione visiva dell’evento, capace di catturare ogni emozione, sarà affidata ai professionisti di foto e video: Giuseppe Caracciolo, Luca Marrara, Lorenzo Amodeo, Eleonora Caracciolo, Antonello Diano e Antonio Sollazzo. Previsti anche intermezzi musicali affidati alla cantante regina Maria Desirée Nobile.

Grazie a chi rende possibile tutto questo

Un ringraziamento speciale è rivolto anche a magistrati e funzionari dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità di Reggio Calabria che sabato scorso sono scesi in campo per raccogliere fondi a sostegno della IV edizione di “Una Passerella per Grace”. E alle aziende sostenitrici dell’evento: Centro sportivo “Andrea Maria”, Centro Studi “The Sparkling Diamonds”, N.C.R. Engineering Srl, l’Accademia Delle Arti e Professioni (ADAP), Studio Legale Avv. Maria Gabriella Lopresti, Trisalus Medical System Solution, A.S.D. Pretty Woman, Gruppo Binetti, Neurolab 22, Let’s Party, Farmacia Borruto, Giamboi Designs, Riva Restaurant & Lounge Bar e Discover Italy E.T.S.