Si è aperta oggi, martedì 30 settembre, la terza fase di ammissione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Università della Calabria. Si tratta dell’ultima possibilità di iscrizione per l’anno accademico 2025/2026, dopo la fase anticipata della scorsa primavera e la standard conclusa il 30 agosto.

Sono messi a bando oltre 1.600 posti ancora disponibili nei diversi corsi di studio. L’elenco dei posti per ciascun corso è consultabile nella sezione dedicata sul portale d’ateneo e sarà aggiornato periodicamente (i numeri potranno subire piccole variazioni in aumento a seguito a eventuali rinunce).

Come iscriversi

La domanda di ammissione deve essere compilata online, entro le ore 12 del 7 ottobre 2025, sul portale unical.esse3.cineca.it. Chi non è già registrato deve effettuare la registrazione, mentre chi possiede già le credenziali può accedere direttamente al sistema. Una volta entrati, occorre cliccare su Menu, selezionare Segreteria e quindi Bandi di ammissione per compilare la domanda, scegliendo un solo corso di laurea.

Requisiti e graduatorie

Per partecipare alla fase posticipata saranno considerati validi i Tolc sostenuti tra l’1 gennaio 2024 e il 3 ottobre 2025. Gli avvisi relativi alle graduatorie, che hanno valore di notifica per gli interessati, saranno pubblicati sul sito: le provvisorie entro l’8 ottobre, le definitive entro il 10 ottobre 2025.

Immatricolazione e scorrimenti

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, gli studenti ammessi potranno procedere con l’immatricolazione. Seguirà un’ulteriore finestra per eventuali scorrimenti e per la ricollocazione dei posti all’interno dei dipartimenti. La scadenza ultima per immatricolarsi è fissata al 31 ottobre 2025.