Settembre complicato sul fronte ferroviario, con diverse tratte interessate da lavori programmati in partenza oggi. Lo afferma il Codacons, che segnala i disagi per l'utenza, le ripercussioni sul fronte delle tariffe aeree e chiede che, in caso di lavori ferroviari che impattano fortemente sulla circolazione, «siano introdotti sconti e riduzioni delle tariffe di treni, pullman e aerei in favore di chi risiede nelle aree interessate dai disagi».

Come informa il sito di Trenitalia, da lunedì 15 settembre a domenica 12 ottobre, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, si registreranno variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni Av, Intercity e Intercity Notte - spiega il Codacons -. Sempre a partire da oggi e fino a giovedì 9 ottobre, i lavori di manutenzione presso la stazione di Roma Termini causeranno variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni regionali.

Da ieri 14 settembre e fino sabato 27 settembre, invece, sulle linee Caserta-Foggia, Roma-Napoli via Cassino e Salerno-Caserta, i lavori di potenziamento infrastrutturale causeranno variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Dal 19 al 21 settembre sarà la volta della linea Milano-Venezia, con variazioni e limitazioni di percorso per i treni Alta Velocità, cancellazioni per i treni Regionali e variazioni e limitazioni di percorso per i treni Trenord.

Così per andare in treno da Lecce a Roma partendo mercoledì 17 settembre, il tempo di percorrenza minimo è di 7 ore e 40 minuti (con 2 cambi), contro le normali 5 ore e 52 minuti che servono a coprire la tratta, ben 108 minuti in più, spiega Codacons. Per andare da Bari a Roma serviranno almeno 6 ore e 15 minuti (con un cambio), contro ad esempio le 4 ore e 8 minuti del 17 novembre, 127 minuti in più. Addirittura da Foggia a Napoli in treno, tratta coperta in 2 ore e mezza, serviranno in questi giorni almeno 4 ore e 26 minuti, 115 minuti in più, analizza il Codacons.

Le conseguenze si fanno sentire anche sulle tariffe aeree: per volare da Bari a Roma in data 17 settembre il prezzo di un biglietto di sola andata parte oggi da 181 euro con Ryanair e arriva a 404 euro con Ita - evidenzia l'associazione - Servono invece circa 74 euro per coprire la stessa tratta in pullman. Secondo il Codacons «i cittadini che risiedono al Sud sono in questi giorni evidentemente penalizzati dalle variazioni alla circolazione ferroviaria, e se vogliono raggiungere la Capitale devono mettere in conto tempi di percorrenza in treno sensibilmente più lunghi o tariffe aeree esorbitanti».