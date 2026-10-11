Il maltempo che incombe continua a condizionare lo svolgimento di Vicoli diVini a Vibo Valentia. La manifestazione enologica giunta alla sua decima edizione, inizialmente prevista per sabato 10 ottobre, è stata rinviata dapprima al giorno successivo, proprio in virtù dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale. Ieri la nuova comunicazione di un ulteriore rinvio al prossimo sabato 17 ottobre a causa del persistere delle perturbazioni anche nella giornata di oggi.

A darne notizia è l’organizzazione, curata dall’associazione Saturnalia. «Era tutto pronto per accogliervi - si legge sui canali social ufficiali - e, insieme alle cantine e agli espositori, abbiamo sperato fino all’ultimo di ritrovarci già domenica 11. Ma l’allerta gialla e l’instabilità meteo ci hanno portato a decidere per un ulteriore rinvio obbligato per garantire la assoluta sicurezza sia di chi partecipa sia di chi lavora all’evento».

Chi si era già accaparrato il pass, può ora scegliere se tenerlo o chiedere il rimborso. «Vogliamo vivere Vicoli diVini insieme a voi - si legge -, con la serenità che questa grande festa merita. I pass restano validi per il 17 ottobre, senza costi aggiuntivi. Chi non potrà partecipare potrà richiedere la restituzione del contributo, direttamente online su sagr.it oppure nel punto rimborsi che comunicheremo a breve». Per informazioni: segreteria@saturnalia.net

«Grazie per la pazienza e il sostegno. Ci vediamo sabato 17, per festeggiare i nostri 10 anni come di deve, come tutti meritiamo».