Ormai ci siamo: quello che sembrava un alert affinché le pratiche si accelerassero ora diventa un vero e proprio avviso: lunedì prossimo 70 gatti ricoverati da molti mesi presso una clinica convenzionata saranno riportati al loro ‘legittimo’ proprietario, la Catanzaro Servizi e per essa il suo socio unico, il Comune di Catanzaro.

Questa la comunicazione integrale spedita alla partecipata ed all’Asp del capoluogo.

«Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, in considerazione della totale mancanza di rispetto verso questo professionista e la voglia di trovare una soluzione ad un problema principalmente vostro, si comunica quanto segue.

Dal momento che ad oggi non sono stati effettuati nei miei confronti i pagamenti di un credito più che importante né tantomeno è stata riattivata la convenzione, si fa presente che la scrivente non può più garantire le cure ai gatti ancora ricoverati né tantomeno occuparsi della gestione dei circa 70 gatti da me ospitati gratis solo in virtù della convenzione in essere, microchippati a nome del comune e di cui la sottoscritta è detentore.

Tutto ciò premesso, si comunica che da lunedì 20 aprile c.a. verranno iniziati i trasferimenti dei gatti presso il loro legittimo proprietario compatibilmente con le operazioni di cattura e trasporto, in modo che poi possano essere ricollocati in strutture idonee. Tali gatti verranno portati e "liberati" sul posto visto che le attrezzature sono della mia struttura e verrà contestualmente mandato elenco all'ASP per facilitare le variazioni anagrafiche sulla detenzione.

Si comunica che verranno trasferiti gatti con problemi locomotori più o meno importanti, ciechi, con patologie neurologiche e con malattie varie in terapia. Distinti saluti. Catanzaro, 16 Aprile 2026.

Dottoressa Livia Pullano»