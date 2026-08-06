Corse aggiuntive il 9 e 10 agosto verso Lamezia Terme e Roccella Jonica per agevolare il rientro dei partecipanti dopo gli eventi
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Otto treni straordinari per agevolare gli spostamenti in occasione della tappa calabrese di Vinitaly and the City, in programma a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto.
Il potenziamento del servizio è stato disposto da Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, e interesserà i collegamenti tra Reggio Calabria e Lamezia Terme Centrale e tra Reggio Calabria e Roccella Jonica. I convogli aggiuntivi circoleranno tra il 9 e il 10 agosto.
Sulla linea tirrenica sono previsti quattro treni straordinari. Da Reggio Calabria Centrale partirà, sia il 9 sia il 10 agosto, un convoglio alle 2:25, con arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 3:52. Nella direzione opposta sono state programmate due corse: il 9 agosto con partenza da Lamezia Terme alle 6:10 e il 10 agosto alle 7:04.
Altri quattro collegamenti aggiuntivi interesseranno la tratta tra Reggio Calabria Centrale e Roccella Jonica. Il 9 e il 10 agosto un treno partirà dal capoluogo reggino alle 2:30, con arrivo a Roccella alle 4:10. In direzione Reggio Calabria sono invece previste partenze da Roccella alle 4:20 del 9 agosto e alle 4:30 del 10 agosto.
Il potenziamento, che si aggiunge alla normale offerta ferroviaria, punta soprattutto a facilitare il rientro nelle ore notturne dei partecipanti alla manifestazione e a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico durante le due giornate dedicate a degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali. I canali di vendita sono già stati aggiornati e Trenitalia consiglia ai viaggiatori di acquistare i biglietti in anticipo. I titoli di viaggio possono essere acquistati anche in formato digitale attraverso il sito e l’app di Trenitalia, oltre che nelle biglietterie.