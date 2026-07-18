La prima serata del Vinitaly and the city a Sibari si apre nel segno della valorizzazione territoriale e della forte sinergia istituzionale. Tra le autorità presenti all'inaugurazione della manifestazione, spicca la figura del Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, che ha voluto sottolineare l'importanza strategica dell'appuntamento e la centralità della presenza dello Stato in un contesto di rilievo nazionale. Interpellata sull'alto valore simbolico e concreto della partecipazione delle istituzioni a una vetrina di questo calibro, il Prefetto ha risposto con fermezza: «Assolutamente sì, una iniziativa che mette in vetrina le grandi potenzialità di questo bellissimo territorio che ormai con due anni di permanenza ho incominciato e continuerò ad amare e ad apprezzare». Un legame profondo con la provincia cosentina che si traduce, nell'azione quotidiana della Prefettura, in un impegno costante per la tutela dell'ordine pubblico, elemento indispensabile per la riuscita di grandi eventi turistici e culturali. La sicurezza, ha evidenziato la dottoressa Padovano, è la precondizione necessaria affinché il territorio possa esprimere al meglio le proprie eccellenze. «La presenza dello Stato è anche in questi momenti», ha rimarcato il Prefetto. «Perché questi momenti, perché si possano svolgere in assoluta tranquillità, hanno bisogno di servizi delle forze dell'ordine valutati con assoluta attenzione perché si possa garantire una vivibilità ed una fruibilità in assoluta sicurezza».

Il connubio tra lo sviluppo economico guidato dalle eccellenze locali e la cornice di legalità garantita dalle istituzioni rappresenta il binomio vincente per il rilancio definitivo dell'area di Sibari e dell'intera provincia. «Quindi benvengano queste iniziative – ha concluso il Prefetto di Cosenza – che portano notorietà e conoscenza a tutto quanto questa terra splendida è capace di realizzare».