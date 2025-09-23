I Carabinieri di Corigliano Rossano hanno eseguito altre due misure cautelari in carcere: i due coniugi sarebbero corresponsabili del tentato omicidio e si sono consegnati presso la casa circondariale di Castrovillari
Dopo mesi di indagini, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari guidata da Alessandro D’Alessio, hanno dato esecuzione a due misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti residenti nell’hinterland napoletano. I provvedimenti, emessi dal Tribunale di Castrovillari, riguardano il padre e il fratello del giovane già fermato nei giorni successivi all’accoltellamento avvenuto a Mandatoriccio nella notte del 25 agosto 2025.
L’episodio si verificò in un villaggio turistico della località jonica, quando un ragazzo rimase gravemente ferito da più coltellate . Trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza, venne ricoverato in prognosi riservata e solo dopo giorni le sue condizioni migliorarono.
Il primo fermo scattò subito dopo i fatti, ma le indagini non si sono fermate: gli accertamenti hanno portato a ritenere coinvolti anche i due congiunti del giovane, nei cui confronti è stato disposto il carcere. Entrambi, nella giornata di ieri, si sono presentati direttamente presso la casa circondariale di Castrovillari.
Un nuovo capitolo, dunque, in una vicenda che ha segnato l’estate della costa jonica, con accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca a carico dei tre indagati.