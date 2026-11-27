L’ufficio centrale è stato chiuso questa mattina per infiltrazioni d’acqua. Il Comune si è attivato con Poste, ma restano da chiarire i tempi della riapertura e il problema dell’Atm esterno, fermo negli orari di chiusura da circa nove mesi

L’acqua dal tetto, le porte chiuse e, sullo sfondo, una serie di disagi che da mesi interessano il servizio. È la situazione con cui questa mattina hanno dovuto fare i conti gli utenti dell’Ufficio Postale centrale di Acri, in via Suor Maria Teresa De Vincenti, chiuso per consentire interventi straordinari legati, secondo quanto riferito, a infiltrazioni d’acqua. Una situazione che ha suscitato sorpresa e incredulità, soprattutto perché la struttura era stata interessata da un importante intervento di ristrutturazione concluso appena due anni fa, con un investimento di poco inferiore al milione di euro.

Non è l’unica criticità segnalata dagli utenti. Da circa nove mesi, infatti, l’Atm collocato all’esterno della sede non risulta operativo negli orari di chiusura dell’ufficio. Una limitazione che, secondo quanto riferito, sarebbe legata a esigenze di sicurezza e al rischio di possibili rapine. Il risultato è che, quando l’ufficio è chiuso, il servizio di prelievo dall’Atm esterno non è disponibile, con ulteriori disagi per cittadini e utenti. A questo si aggiungono le difficoltà segnalate negli ultimi giorni sulla disponibilità di denaro e sull'accesso ai servizi dell'ufficio.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Acri, Pino Capalbo, precisando che il Comune, pur non avendo competenze dirette sulla gestione dell’ufficio postale, si è immediatamente attivato dopo avere appreso per le vie brevi dell’interruzione del servizio. Il primo cittadino riferisce di avere contattato il responsabile di Poste Italiane per le Relazioni con gli Enti Locali, Lorenzo Principe, e il responsabile Relazioni istituzionali Sud della società. Secondo quanto riferito dai rappresentanti di Poste, sarebbero già in corso gli interventi necessari al ripristino dei locali e alla conseguente riattivazione del servizio, con l’obiettivo di garantire la riapertura dell’Ufficio Postale nel più breve tempo possibile.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale di Acri Salvatore Palumbo, di Fratelli d’Italia, che ha trasmesso un’interrogazione urgente a Poste Italiane e all’Amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sui disservizi e sui tempi necessari per il ritorno alla piena operatività dell’ufficio. «La chiusura della struttura, senza adeguato preavviso e comunicazioni ufficiali pubblicate, desta particolare preoccupazione, anche alla luce dei recenti e importanti lavori di ristrutturazione», afferma Palumbo, chiedendo di «conoscere le cause di tali disservizi e garantire il tempestivo ripristino della piena funzionalità di un servizio fondamentale per la nostra comunità».

Il consigliere riconosce inoltre «la professionalità e la dedizione del personale», sottolineando come le difficoltà non siano riconducibili ai dipendenti, e chiede al Comune maggiore attenzione e monitoraggio nei confronti dei servizi di interesse pubblico sul territorio. Per il momento, dunque, la sede resta interessata dagli interventi necessari a risolvere il problema delle infiltrazioni. Non è stata ancora comunicata una data precisa per la riapertura al pubblico. E così, a due anni dalla ristrutturazione, gli utenti si trovano nuovamente a fare i conti con un ufficio postale che, almeno per oggi, ha dovuto fermare il servizio.