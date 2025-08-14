Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio lungo viale Beato Angelo, dove l’auto si è ribaltata dopo l’impatto. Il giovane è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Acri, dove un incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 16 lungo viale Beato Angelo. Coinvolta una Fiat Punto nera, alla cui guida si trovava un 25enne del posto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento. L’auto avrebbe dapprima urtato violentemente contro un muro laterale, per poi carambolare sulla ferriata del ponte e infine terminare la sua corsa ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati dei rilievi del caso, insieme agli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a regolare il traffico e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Acri, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo.

Il conducente, rimasto ferito nell’impatto, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.