I sindacati Usb e Orsa porti chiedono che «Dogana e Guardia di finanza effettuino le verifiche necessarie su alcuni container in arrivo» al porto di Gioia Tauro che conterrebbero «materiale bellico» diretto in Israele.

Allo scalo calabrese «è attesa la nave Msc Siena, proveniente dalla Spagna, che trasporterebbe tre container» contenenti, secondo «l'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi dalla giornalista Linda Maggiori, acciaio balistico o componenti per munizionamento destinati all'industria militare».

«Gli organi competenti - sostengono ancora i sindacati - sono già stati messi a conoscenza dei numeri identificativi dei container: effettuare i controlli richiederebbe poco tempo e permetterebbe di fare piena chiarezza su quanto sta accadendo». In tutto il mondo, ricordano le due organizzazioni sindacali, «i lavoratori della logistica e dei porti stanno sollevando il problema della propria responsabilità nella catena della guerra». Dunque, «chiediamo ai lavoratori portuali di Gioia Tauro di non rendersi complici della filiera bellica e di rivendicare il diritto di non collaborare con operazioni che alimentano guerre, distruzione e massacri. In molti porti del mondo lavoratrici e lavoratori hanno già scelto di non movimentare carichi destinati a conflitti armati quando esistono dubbi fondati sulla natura delle merci. Per questo chiediamo che i container in arrivo con la Msc Siena non vengano movimentati fino a quando non saranno effettuati i controlli richiesti».

Per discutere della situazione e «coordinare le iniziative da intraprendere», i sindacati hanno indetto un'assemblea pubblica a Rosarno.