Nel porto di Reggio Calabria ha attraccato la nave Louise Michel con a bordo 53 migranti, di cui sei bambini, soccorsi nelle acque del Mediterraneo e provenienti prevalentemente dall’Eritrea ma anche da Nigeria, Egitto, Sud Sudan e Sudan. Il quarto arrivo nel porto reggino in questo 2026.

La Prefettura di Reggio aveva allertato la macchina dell'accoglienza e questa mattina sono in attività mediatori, volontari della Caritas e gli operatori della Croce Rossa, che ha in gestione l'hotspot del porto di Reggio Calabria.

Sul molo di Ponente presidiato dalle forze dell'ordine, vi sono infatti due tensostrutture allestite da Prefettura e Comune per accogliere i migranti in un ambiente confortevole e riscaldato.

La questura si occupa del fotosegnalamento e dell'identificazione, mentre alle visite mediche provvede il personale dell'Usmaf, ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera.

La nave di soccorso deve il suo nome a Louise Michel, la femminista e anarchica francese vissuta nell'800 . È in mare a soccorrere dal 2020. Finanziata dallo street-artist e attivista Banksy, è lunga 31 metri e batte bandiera tedesca.