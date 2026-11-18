È stato identificato negli Stati Uniti l’utilizzatore dello pseudonimo Mikhail Andropov, il nome comparso nelle numerose email contenenti minacce di attentati e falsi allarmi bomba indirizzate nelle ultime settimane a scuole e istituzioni italiane. L’uomo, un cittadino statunitense identificato con le iniziali G.B. e residente a Phoenix, in Arizona, sarebbe tuttavia completamente estraneo alla campagna intimidatoria che ha provocato evacuazioni e disagi in diversi istituti scolastici del Paese.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie al lavoro del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, che ha coordinato le attività investigative dei Centri operativi presenti sul territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione delle autorità statunitensi. Un contributo importante è arrivato dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, impegnato negli approfondimenti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea.

A consentire di individuare l’uomo è stata anche una comunicazione Pec ricevuta dall’Ambasciata italiana a Washington e dal Centro operativo della Polizia Postale di Napoli. Nel messaggio, G.B. denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale, spiegando di essere stato contattato attraverso i social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole.

L’uomo aveva riferito di utilizzare effettivamente online lo pseudonimo Mikhail Andropov, ma per ragioni legate alla propria sicurezza personale, dichiarandosi del tutto estraneo agli episodi oggetto delle indagini.

Gli accertamenti hanno permesso di attivare i canali di cooperazione internazionale attraverso lo Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell’Interno. L’uomo è stato successivamente individuato e ascoltato dall’Fbi insieme al personale del Servizio di Cooperazione Internazionale, confermando di aver inviato le comunicazioni all’Ambasciata italiana e alla Polizia Postale di Napoli.

Proprio l’Fbi ha escluso qualsiasi coinvolgimento di G.B. nell’invio massivo delle email minatorie agli istituti scolastici italiani. L’identificazione dell’utilizzatore dello pseudonimo, dunque, non coincide con l’individuazione del responsabile delle minacce.

La vicenda si inserisce in una più ampia sequenza di allarmi che, nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre, hanno raggiunto oltre 10mila istituti scolastici italiani, provocando l’evacuazione di più di 300 scuole. I messaggi, salvo alcune eccezioni, erano firmati proprio Mikhail Andropov e attribuiti a un presunto leader del cosiddetto «Vilayat del Misoginistan».

Una denominazione che mescolava riferimenti differenti: il cognome Andropov richiamava l'ex capo del Kgb sovietico, il termine «Vilayat» appartiene alla nomenclatura jihadista e «Misoginistan» rimandava alla sottocultura radicale misogina russa dello «Stato Maschile».

Adesso l’attenzione degli investigatori è concentrata sull’individuazione degli effettivi autori delle comunicazioni, sulla ricostruzione della loro provenienza e sull’eventuale collegamento tra i diversi episodi. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente, anche attraverso la cooperazione internazionale di polizia.