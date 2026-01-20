Il direttore regionale Maurizio Lucia fa il punto della situazione. Il comando di Catanzaro ha subito la maggiore pressione operativa. Rafforzati i comandi di Vibo Valentia e Reggio Calabria con personale richiamato in servizio. Maggiori criticità attese nelle aree ioniche al confine con il reggino

«Condizioni di lavoro impegnative, in particolare in alcune fasi della giornata di ieri e nella nottata ma che non ha raggiunto picchi di severità acuti». Così il direttore del comando regionale dei Vigili del fuoco, Maurizio Lucia, descrive le intense ore di lavoro appena trascorse per far fronte al maltempo che continua a sferzare la Calabria.

I comandi provinciali di Vibo Valentia e Reggio Calabria hanno rafforzato i dispositivi di soccorso richiamando in servizio unità di personale in vista del peggioramento delle condizioni climatiche previste per il pomeriggio e per la serata di oggi. Nel frattempo il direttore regionale traccia un primo bilancio delle operazioni svolte.

«Nelle ultime 24 ore abbiamo svolto sul territorio regionale 181 interventi, di cui 128 direttamente riconducibili alle condizioni di maltempo. Di questi 66 hanno interessato la provincia di Catanzaro, comando che ha subito il più elevato carico di lavoro operativo» -precisa Lucia.

«Quella attuale è una condizione di relativa tranquillità – aggiunge ancora – ma con un'allerta rossa in essere. Sono previste condizioni meteo-climatiche anche di una certa severità nelle prossime ore che potrebbero portare ad un ulteriore incremento degli interventi». La direzione regionale è in costante contatto con il centro operativo nazionale del Ministero dell'Interno.

Lucia fa sapere, inoltre, che «è stato attivato in via precauzionale personale e sezioni operative della Regione Basilicata, pronte a raggiungere i territori calabresi laddove dovesse crearsi una condizione di esigenza operativa».

Particolari criticità sono attese nelle aree poste al confine con la provincia di Reggio Calabria. Lo ha confermato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, Giuseppe Bennardo: «L’area ionica ai confini con la provincia di Reggio Calabria dovrebbe essere spiccatamente interessata da eventi meteorici abbastanza intensi».

Bennardo ha aggiunto: «Siamo sempre preparati e organizzati. Al momento abbiamo un dispositivo di soccorso ordinario perché non abbiamo grandi richieste di intervento però in vista della serata potrebbe esserci un potenziamento, qualora dovessero verificarsi delle situazioni di emergenza».