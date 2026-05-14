Non si arrestano i danneggiamenti nell’area industriale a cavallo tra i territori comunali di Vibo Valentia e Jonadi. Nel corso della notte è stata infatti danneggiata la saracinesca di una ditta di rivendita e riparazione di gomme per auto e camion sita a Vena di Jonadi e precisamente in via Antonello da Messina, arteria parallela alla Statale 18.

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Il titolare all’apertura dell’attività commerciale ha trovato stamane la saracinesca danneggiata in più punti, anche se non si tratta di colpi d’arma da fuoco. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Al gommista non è rimasto che sporgere denuncia alla polizia della Questura di Vibo che, dopo i rilievi sul posto, ha avviato le indagini per far luce sul danneggiamento. Nessuna pista viene al momento esclusa.

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