Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minorenne.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato nella propria abitazione. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Nel corso della stessa giornata, i poliziotti della Questura di Crotone, impegnati nei servizi di controllo, hanno segnalato al Prefetto una donna trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: sequestrati 2,06 grammi di hashish, 0,60 grammi di cocaina e 0,10 grammi di ecstasy.

Sempre a Crotone, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso una cooperativa cittadina dopo una segnalazione relativa a un uomo di nazionalità sudanese che, introdottosi nei locali senza autorizzazione, aveva danneggiato alcuni arredi. Gli operatori hanno accertato che il soggetto aveva provocato danni a una porta, a un tavolo e a diverse sedie. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento.

L’attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’obiettivo, sottolineano dalla Polizia di Stato, è garantire una presenza costante e visibile sul territorio per accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità connessa al consumo e al traffico di droghe.