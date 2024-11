I carabinieri di Taurianova hanno arrestato , nella notte, Natale Trimboli, latitante inserito nelle lista dei più pericolosi

Taurianova - I carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno catturato, nella notte, Natale Trimboli, di 46 anni, latitante inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. Trimboli, ricercato in ambito internazionale, è stato condannato nel processo Minotauro svoltosi in Torino. Risulta inserito con ruoli di primo piano nella cosca Trimboli-Marando di Platì. Il latitante, non ha opposto alcuna resistenza, era in compagnia di tre favoreggiatori, anch’essi arrestati e non era armato. Le indagini sono ancora in atto per scoprire la rete di fiancheggiatori che ne ha consentito la latitanza che durava da anni.

