Le operazioni, secondo quanto si apprende, sono tuttora in corso in diversi centri del comprensorio tirrenico cosentino

È in corso, in questi minuti, una vasta operazione antidroga lungo la costa dell’alto Tirreno cosentino. Dalle prime ore dell’alba decine di mezzi dei carabinieri stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di numerose persone coinvolte, secondo quanto emerso dalle prime informazioni investigative.

L’attività è condotta dai militari della Compagnia dei carabinieri di Scalea, guidata dal capitano Alessandro Francesco Senatore, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Nel corso del blitz sarebbero stati eseguiti numerosi arresti in carcere nell’ambito di un’inchiesta legata al traffico di sostanze stupefacenti. Le persone indagate sarebbero complessivamente una trentina di persone. Le operazioni, secondo quanto si apprende, sono tuttora in corso in diversi centri del comprensorio tirrenico cosentino, nel territorio che va da Praia a Mare a Santa Maria del Cedro.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sul numero complessivo delle persone coinvolte saranno resi noti nelle prossime ore.