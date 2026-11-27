Sabato 28 novembre banchetti anche a Reggio, Vibo, Cosenza e Lamezia. La petizione ha superato le 150mila firme e chiede di destinare il 2% del Fondo unico giustizia al riutilizzo pubblico e sociale. In Calabria 3.634 immobili sono già stati destinati e 1.767 risultano ancora in amministrazione

Associazioni, sindacati, cooperative sociali, realtà studentesche, enti locali, cittadini e cittadine si mobiliteranno sabato 28 novembre rispondendo all’appello di Libera per una grande giornata nazionale di raccolta firme a sostegno di “Diamo linfa al bene”. La campagna nazionale ribadisce una richiesta chiara alle istituzioni: destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia (FUG) al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. Da Trieste a Palermo, da Torino a Genova, passando per Bologna, Pistoia, Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Campobasso, Napoli e Roma: saranno oltre cento i luoghi in tutto il Paese animati da banchetti, incontri e iniziative per sostenere la petizione.

Oltre 150mila firme e il sostegno di 150 enti locali

Sono già più di 150mila le cartoline firmate dall’inizio della campagna: un gesto concreto per compiere uno scatto in più, rendendo tempestiva ed efficace la presa in carico dei beni e la loro restituzione alla collettività. «Una firma – commenta Libera – per dare linfa a tutte le esperienze di rigenerazione che abbiamo avviato insieme e per rilanciare le pratiche di riuso sociale, destinando risorse pubbliche che incentivino lo spirito della legge 109/96. Tutto questo è possibile e sostenibile utilizzando una piccola quota del Fondo Unico Giustizia, istituito per centralizzare e gestire le risorse finanziarie recuperate dallo Stato attraverso sequestri e confische penali, amministrative o di prevenzione. Mettere anche solo una minima parte di questi fondi al servizio delle realtà gestrici, in modo continuativo e stabile, significa sostenere percorsi di inclusione e coesione in tutta Italia, cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerare i territori con un segnale forte contro mafie e corruzione». La campagna ha registrato anche un’ampia partecipazione istituzionale: sono oltre 150 gli enti locali – tra Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni – che hanno già approvato, o stanno per approvare, una delibera o un ordine del giorno a sostegno della proposta.

Rispoli (Libera): «Il denaro tolto alle mafie torni a far crescere il bene comune»

«Le buone leggi non bastano se non hanno le gambe per camminare – dichiara Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera –. Troppi beni restano inutilizzati e troppe realtà gestrici lottano quotidianamente contro costi di ristrutturazione, iter burocratici lunghi e risorse insufficienti. Per questo rilanciamo con forza la campagna “Diamo linfa al bene”, che ha già superato le 150mila firme. Basta poco perché il denaro tolto alle mafie torni a far crescere il bene comune. Chiediamo al Governo e al Parlamento di raccogliere questa proposta e trasformarla in un impegno concreto. Restituire non è un atto simbolico: è la più efficace forma di prevenzione, perché sottrae consenso alle mafie e costruisce fiducia nelle istituzioni».

I numeri dei beni confiscati in Italia

In occasione della mobilitazione, Libera ha elaborato i dati dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (aggiornati al 24 novembre 2026): Beni immobili (particelle catastali): sono 25.860 quelli confiscati e già destinati ai sensi del Codice antimafia, mentre 19.316 restano ancora in gestione e in attesa di destinazione. La mappa regionale dei beni destinati: guida la Sicilia con 10.025 immobili destinati, seguita da Campania (4.252) e Calabria (3.634). La Lombardia è la prima regione del Nord Italia con 2.249 beni. La mappa regionale dei beni in gestione: la Sicilia resta prima anche per immobili ancora in amministrazione (6.350), seguita da Lazio (2.385) e Campania (2.212). Prima al Nord è ancora la Lombardia con 1.443 immobili. I capoluoghi di provincia: per beni destinati primeggia Palermo (2.791), seguita da Roma (542), Napoli (476) e Bari (399). Per gli immobili ancora in gestione il primato spetta invece a Roma (1.347), davanti a Palermo (951) e Napoli (319).

In Calabria saranno bene 12 le principali piazze, sparse da nord a sud della regione, dove verranno allestiti banchetti per la raccolta firma: Praia a Mare, Cassano all'Ionio, Corigliano-Rossano, con la presenza di alcuni studenti e studentesse della scuola 'IIS "L. Palma" ITI ITG "Green Falcone Borsellino", Cosenza, Rende, Lamezia Terme, in collaborazione con Fondazione Trame e Comunità Progetto Sud, Soverato, insieme ad Auser, ASD Ad Maiora, Associazione volontariato Vincenziani e Kalibreria, Vibo Valentia, Palmi, Polistena e Reggio Calabria con Gruppo Agesci “Fata Morgana” e CAI. Un grande sforzo in una regione che presenta 3.634 immobili confiscati alla ‘ndrangheta già destinati, 1.767 ancora in amministrazione e 154 esperienze sociali di restituzione alla collettività di beni sottratti alla criminalità organizzata. Una mobilitazione non solo di piazza considerato che sono già 20 gli ordini del giorno o mozioni approvate o in attesa di esserlo da parte di diversi comuni calabresi, anche grazie al contributo di Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce gli enti territoriali impegnati contro le mafie.

«Una campagna – conclude Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera in Calabria – di assoluta importanza per consentire di avere uno strumento duraturo e strutturale per supportare il riutilizzo pubblico e sociale che nella nostra regione rappresenta o strumento molto efficace di prevenzione e contrasto alla ‘ndrangheta sia dal punto di vista materiale che culturale».