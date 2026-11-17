Il legale di parte civile dopo la conferma della condanna a 16 per Isabella Internò: «Io, i giudici, gli altri avvocati e la povera Donata siamo finiti nel mirino ma finalmente parla la giustizia»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Anche la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di primo grado della Corte d'Assise di Cosenza. Adesso basta con i complotti, basta con gli insulti ai giudici, a me e agli avvocati Pisa e Galeone, e alla povera Donata (sorella di Denis Bergamini, ndr). Alle insinuazioni, alla calunnie e ai talk show abbiamo risposto con le sentenze». Così l'avvocato di parte civile Fabio Anselmo dopo la lettura della sentenza d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini.