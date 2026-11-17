«Anche la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di primo grado della Corte d'Assise di Cosenza. Adesso basta con i complotti, basta con gli insulti ai giudici, a me e agli avvocati Pisa e Galeone, e alla povera Donata (sorella di Denis Bergamini, ndr). Alle insinuazioni, alla calunnie e ai talk show abbiamo risposto con le sentenze». Così l'avvocato di parte civile Fabio Anselmo dopo la lettura della sentenza d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini.