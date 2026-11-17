Ha voluto ringraziare i propri avvocati per «avermi seguito in questo processo così lungo», Donata Bergamini, sorella del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989. A oltre 35 anni di distanza da quell’evento, la Corte d’Assise d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza a 16 anni di reclusione già comminata in primo grado nei confronti dell’ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, accusata di omicidio volontario in concorso con persone allo stato ignote.

«Mi sento anche un po’ amareggiata per non essere intervenuta tante volte per come sono stati trattati coloro che hanno fatto il proprio dovere. Non ho mai fatto complotti e mai li farò perché non ne ho bisogno, perché sono una persona pulita e volevo ringraziare tutta la mia scorta umana», ha concluso commossa.

Un’altra sorella era presente oggi nel corso dell’udienza: Catia Internò, germana di Isabella.

Arrivata al processo insieme a Isabella, è rimasta in aula durante la lettura del dispositivo anche quando sua sorella ha scelto di non ascoltare il verdetto. Impassibile alla lettura di condanna a 16 anni afferma: «Sono qui per mia sorella. Ce lo aspettavamo, adesso siamo pronti ad andare in Cassazione dove speriamo finalmente di avere giustizia». E con orgoglio conclude: «Non mi vergogno del cognome che porto perché non ce n’è alcun motivo».

All’udienza era presente anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha seguito la vicenda Bergamini attraverso la propria newsletter “Vale Tutto”.

Lucarelli ha sempre sostenuto con forza l’innocenza di Isabella Internò e non ha voluto mancare alla sentenza di secondo grado che ha seguito in aula accanto alla famiglia dell’imputata.

«Speravo – ha detto – che oggi alla luce anche di tutto quanto sta accadendo col caso Garlasco vincessero il dubbio e lo stato di diritto e ancora una volta ha vinto il processo mediatico e la scienza acrobatica e presuntuosa e pericolosa».