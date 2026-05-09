L'Aeronautica Militare ha trasportato la piccola dall'ospedale Pugliese al pediatrico ligure con un G650 decollato da Ciampino. A bordo un'equipe medica e i genitori

Si è da poco concluso con l'atterraggio a Genova il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di otto mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita presso l'ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche.

Il G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme nelle prime ore del pomeriggio, dove la bimba è stata subito imbarcata insieme ad un'equipe medica e ai genitori. Una volta atterrati a Genova, la bimba è stata trasportata in ambulanza all'ospedale pediatrico ligure. Il velivolo e l'equipaggio dell'Aeronautica Militare hanno invece fatto ritorno sulla base di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.