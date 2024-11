«La morte di Ginevra, la bambina di Mesoraca trasferita al Bambin Gesù a Roma per complicanze dovute al Covid, è una tragedia umana che lascia senza fiato». Ad affermarlo è Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio regionale, che rivolge un pensiero alla mamma e al papà della piccola: «I genitori non dovrebbero mai sopravvivere ai propri figli ma il caso di questa povera creatura provoca un dolore atroce, lascia senza parole, annichilisce e annienta. Ai genitori Rossella e Giuseppe vorrei far arrivare l’affetto di tutti i calabresi che si stringono intorno a loro».

Quindi, uno sguardo alle carenze della sanità calabrese: «La mancanza di terapie intensive pediatriche in tutta la Calabria è uno degli aspetti della nostra sanità agonizzante, dove manca di tutto e da tempo non si riesce neppure a garantire i servizi essenziali. Ambulanze senza medici, reparti sguarniti, personale che diminuisce nel corso degli anni, pazienti costretti a emigrare per avere cure adeguate. Ci stiamo abituando a tutto, ci stanno togliendo tutto, anche la vita».

«In Calabria si vive due anni di meno che nel resto d’Italia - la scienziata e politica lametina - e il tasso di mortalità neonatale è doppio rispetto alle altre zone del Paese. La morte di Ginevra è la drammatica testimonianza di quanto la sanità calabrese sia insufficiente, a tal punto che per un posto in terapia intensiva pediatrica è servito un aereo militare per trasferire la bambina a Roma al Bambin Gesù. Dobbiamo invertire la rotta, rimboccarci le maniche e operare concretamente. Basta con gli slogan, gli annunci e gli spot».

Amalia Bruni si rivolge in conclusione al governatore della Calabria: «Presidente Occhiuto, bisogna agire in fretta e con lungimiranza, dobbiamo dare risposte concrete. Per una volta lasciamo stare gli annunci e interveniamo solo quando potremo dire questo è fatto. Lo dobbiamo anche a Ginevra».



