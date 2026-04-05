Un incidente domestico a Rossano Scalo crea momenti di grande apprensione a Pasqua: il piccolo ha riportato trauma cranico e frattura al femore. Intervento immediato del 118 e trasferimento in ospedale

Un pomeriggio di festa trasformato in apprensione. A Rossano Scalo un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone di un’abitazione situata al primo piano.

L’episodio si è verificato oggi, domenica di Pasqua. In base alle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente avvenuto tra le mura domestiche.

Subito è scattato l’allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti con rapidità e, valutate le condizioni del piccolo, hanno richiesto il trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale Annunziata di Cosenza.

Il bambino ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico. Nonostante la gravità dell’impatto, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano, impegnati nelle verifiche per ricostruire con precisione quanto avvenuto.