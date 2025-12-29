Il grave incidente domestico si è verificato nel giorno di Santo Stefano. Il piccolo di un anno è stato stabilizzato e poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Santobono

Sono stabili le condizioni di salute del bimbo di un anno di Catanzaro che ha riportato gravi ustioni a seguito di un incidente domestico. L'episodio si è verificato nel giorno di Santo Stefano, il bambino è giunto al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro in tarda mattinata, è stato stabilizzato nel reparto di Rianimazione e poi trasferito in elisoccorso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per la gravità delle ferite.

Qui resterà ricoverato ancora per un'altra settimana per il cambio delle medicazioni, applicate nella giornata di oggi. Le condizioni restano stabili. Il bimbo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Le ustioni sono state causate da brodo bollente, caduto dalla pentola e riversatosi sull'addome e sulle gambe del bimbo.