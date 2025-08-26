«Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì, in concomitanza con i funerali di Marco Antonio Pullano, tragicamente scomparso a soli 17 mesi in seguito a un incidente avvenuto nel quartiere Janò». Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune.

«La cerimonia funebre - si aggiunge - si terrà alle 16.30 nella Basilica dell'Immacolata. In concomitanza con le esequie e fino al termine della funzione sarà osservato il lutto cittadino, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali. L'Amministrazione comunale invita cittadini, istituzioni, organizzazioni sociali, culturali, produttive e titolari di attività private a partecipare al cordoglio della comunità, anche attraverso la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre, ad eccezione dei servizi indispensabili».