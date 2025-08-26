Il bambino di soli 17 mesi deceduto a seguito di un incidente nel quartiere Janò. Le esequie si svolgeranno nella Basilica dell’Immacolata
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì, in concomitanza con i funerali di Marco Antonio Pullano, tragicamente scomparso a soli 17 mesi in seguito a un incidente avvenuto nel quartiere Janò». Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune.
«La cerimonia funebre - si aggiunge - si terrà alle 16.30 nella Basilica dell'Immacolata. In concomitanza con le esequie e fino al termine della funzione sarà osservato il lutto cittadino, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali. L'Amministrazione comunale invita cittadini, istituzioni, organizzazioni sociali, culturali, produttive e titolari di attività private a partecipare al cordoglio della comunità, anche attraverso la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre, ad eccezione dei servizi indispensabili».