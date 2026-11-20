Operazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto a Petilia Policastro e Mesoraca. Verificato anche un frantoio per la gestione dei reflui e dei fanghi di lavorazione. Complessivamente controllate 434 persone e 236 veicoli

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester Libertini, ha interessato le città di Petilia Policastro e Mesoraca. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, il personale della Polizia Amministrativa, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, ha effettuato un controllo presso un’attività commerciale adibita alla lavorazione delle olive e alla produzione di olio (frantoio). L’attività ispettiva ha riguardato la verifica della documentazione amministrativa. All’esito del controllo, al fine di completare gli accertamenti, il titolare dell’attività è stato invitato a presentarsi presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Crotone, al fine di esibire ulteriore documentazione comprovante il corretto smaltimento dei liquami e dei fanghi derivanti dal ciclo produttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Nel medesimo contesto operativo, la Polizia Stradale ha effettuato il controllo di un veicolo concesso a noleggio, accertando che il relativo contratto non era stato registrato nell’apposito portale telematico. Per tale violazione, il titolare della società di noleggio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli, elevando nr. 4 sanzioni al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato, impiegati nel controllo del territorio nella città di Crotone, hanno identificato nr. 313 persone, di cui nr. 67 con precedenti, e hanno controllato nr. 161 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

nr. 434 persone controllate, di cui 107 con precedenti

nr. 236 veicoli controlli

nr. 1 esercizio commerciale controllato

nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

nr. 5 sanzioni al Codice della Strada

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate.

Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.