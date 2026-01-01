Tre persone sono rimaste ferite nel crotonese a causa dell'esplosione dei botti di Capodanno, due a Cutro e una a Crotone, portate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Le esplosioni hanno causato ferite gravi: una persona ha perso tre dita, mentre a un'altra un petardo è esploso vicino al volto causando ustioni alla faccia e la bruciatura dei capelli.

Il terzo ferito, probabilmente scappando dopo aver acceso la miccia di una 'bomba', è caduto riportando le fratture di caviglia e polso.

In generale, comunque, lo 'spettacolo' pirotecnico è stato molto più tranquillo rispetto al passato, anche per via dei numerosi sequestri di materiale esplodente e pirotecnico illegale effettuati dalle forze dell'ordine.