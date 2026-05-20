Il tempestivo e coraggioso intervento degli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha permesso di salvare la vita a una giovane donna che aveva manifestato intenti suicidari.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna era priva di sensi, con una busta di plastica legata al volto e in gravissime condizioni.

Con straordinario sangue freddo, elevata professionalità e grande umanità, gli operatori della Polizia di Stato non hanno esitato un solo istante: hanno rimosso rapidamente la busta e avviato con determinazione le manovre di primo soccorso, praticando ripetuti massaggi cardiaci fino a riuscire a farle riprendere conoscenza.

L’azione dei poliziotti è proseguita anche nelle fasi successive dell’emergenza: gli agenti hanno continuato ad assistere la donna, mantenendola in posizione di sicurezza e monitorandone le condizioni fino all’arrivo del personale sanitario del 118, immediatamente allertato.

Un intervento eroico e determinante che testimonia, ancora una volta, l’altissimo senso del dovere, la preparazione operativa e il profondo valore umano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, presidio costante di sicurezza, vicinanza e tutela della vita umana al servizio della collettività.