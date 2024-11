Il malcapitato in evidente stato di ipotermia era cosciente ma stremato quando è stato ritrovato dai vigili del fuoco. È stato quindi trasferito in ospedale

Ritrovato, grazie all' intervento dei Vigili del fuoco, un uomo che si era smarrito nella serata di ieri nel comune di Soverato. L’anziano disperso, S.G., 80 anni, verso le 19 si trovava sul lungomare di Soverato in prossimità del locale Miramare con la moglie quando si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Inutili le prime ricerche effettuate dai familiari che provvedevano a richiedere i soccorsi.

Alle ore 23 circa, su richiesta dei Carabinieri, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale e distaccamento di Soverato hanno iniziato le ricerche partendo dal punto di ultimo avvistamento del disperso. Alle ore 00,30 è stata ritrovata ancora in vita la persona dispersa. Era caduta in un canale situato sulla spiaggia alla fine del lungomare a confine con il comune di Satriano. Il ritrovamento ed il recupero da parte delle unità vvf che lo hanno consegnato al personale sanitario del suem118 per le cure del caso. Il malcapitato in evidente stato di ipotermia era però cosciente ma stremato per le diverse ore trascorse nel canale dove era scivolato. L’uomo è stato trasportato presso struttura ospedaliera.