Le persone fanno parte dello stesso nucleo familiare e una è parte della stessa amministrazione comunale. Le verifiche sono state portate avanti dai carabinieri nell’ambito di controlli su fenomeni di abuso edilizio

A Belvedere di Spinello, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato un’informazione di garanzia, con contestuale avviso del diritto di difesa, a quattro persone residenti nel comune del Crotonese, una delle quali facente parte della stessa amministrazione comunale.

Le indagini

Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, i quattro soggetti, dello stesso gruppo familiare, risultano indagati per il reato di invasione di terreni ed edifici nonché per violazioni del Testo Unico sull’Edilizia, in relazione alla presenza di due immobili da loro utilizzati, realizzati su terreni di proprietà del Comune di Belvedere di Spinello e mai censiti al catasto. Si tratta di una circostanza che ha portato all’avvio delle verifiche da parte dei militari dell’Arma, impegnati a ricostruire la natura delle opere e la regolarità della loro collocazione su aree pubbliche. Entrambe le unità immobiliari sono state oggetto di ordinanza di demolizione emessa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Belvedere di Spinello.

I controlli per abuso edilizio

L’attività investigativa, ancora in corso, rientra in una più ampia azione di controllo e contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio. Un’azione che viene condotta in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, e che punta a reprimere ogni possibile forma di utilizzo illecito del suolo e di trasformazione non autorizzata del territorio.