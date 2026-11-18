La «garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica» e l'«esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie». Sono alcuni punti sui quali richiama l'attenzione il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, in una lettera al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. La comunicazione, scritta «d'intesa con i Procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia», sottolinea la necessità di una «condivisa riflessione su temi essenziali al corretto svolgimento di necessarie relazioni di cooperazione istituzionale» e, in particolare, sulla «tenuta della garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica».

Nel dettaglio, Melillo richiama «l'esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie correlato all'eventuale inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti, in fatto anche da parte di persone detenute in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.». Un'altra questione, scrive Melillo, riguarda «l'analoga esigenza di evitare gli obiettivi pregiudizi per l'efficacia e la genuinità delle indagini condotte dalle Procure interessate conseguenti alla divulgazione di notizie relative ai lavori di codesta Commissione aventi ad oggetto temi e circostanze sulle quali sono in corso riservate attività del pubblico ministero».



Il procuratore nazionale antimafia richiama inoltre «l'opportunità di assicurare la preventiva informazione dell'Autorità giudiziaria sulle iniziative di codesta Commissione regolate dal codice di procedura penale che possono determinare improprie interferenze e sovrapposizioni». Infine, indica «l'analoga opportunità di assicurare parimenti la più ampia e tempestiva conoscenza delle A.G. interessate dei contenuti delle attività già svolte da codesta Commissione, in uno alla più scrupolosa documentazione dei relativi contatti e scambi informativi». La lettera è stata inviata anche, per conoscenza, ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al ministro della Giustizia e al procuratore generale presso la Cassazione.