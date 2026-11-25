Buone notizie per la donna di 52 anni, residente a Corigliano Rossano che, nei giorni scorsi, era stata colpita da meningite meningococcica. Fonti ospedaliere riferiscono che, fortunatamente, la paziente sta rispondendo bene al piano terapeutico.

Come si ricorderà, la signora, in un primo momento, era stata presa in carico dai sanitari dell'ospedale “Guido Compagna” di Corigliano Rossano e successivamente trasferita all'Annunziata di Cosenza, dove era stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive per ricevere le cure specialistiche.

La diagnosi aveva individuato nel batterio Neisseria meningitidis l'agente responsabile dell'infezione. A seguito della conferma, erano state attivate le procedure previste per la gestione dei casi di meningite meningococcica. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza aveva contestualmente avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire gli spostamenti della paziente e individuare le persone che avevano avuto con lei contatti stretti nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.