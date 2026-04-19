Il rogo ha colpito la struttura di “Storie di Mare”, compromettendo bar, ristorante e servizi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, accertamenti in corso sull’origine dell’incendio. Il sindaco Iacobini: «Episodio che scuote la comunità»

Un violento incendio è divampato la notte scorsa presso lo stabilimento balneare "Storie di Mare" a Marina di Sibari, nel comune di Cassano All’Ionio. Il rogo, divampato intorno alle 23:00, ha interessato il cuore della struttura, distruggendo completamente il blocco centrale adibito a bar, ristorante e servizi di hospitality. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, andate avanti per diverse ore, sono state alquanto complesse. L'intervento dei pompieri ha evitato che le alte fiamme si propagassero alle strutture vicine. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, i quali, sebbene le cause siano ancora in fase di accertamento, non escludono alcuna pista, inclusa quella dolosa. Il lido "Storie di Mare", noto per essere stato inserito negli anni scorsi nella top 10 dei lidi sostenibili della Calabria, ha riportato danni ingenti ancora in corso di quantificazione.

Il sindaco Iacobini: «Vicinanza e solidarietà a titolari e lavoratori della struttura»

«L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari rappresenta un episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità». Si legge in una nota diffusa dal sindaco di Cassano All’Ionio Gianpaolo Iacobini

«Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a titolari e lavoratori della struttura, certi che sapranno presto ripartire, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno operando con professionalità per appurare le cause di quanto accaduto. Per quanto ci riguarda, continueremo a stare al fianco degli operatori economici e di quanti lavorano onestamente per lo sviluppo di Marina di Sibari e dell’intero territorio di Cassano All’Ionio».