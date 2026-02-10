Una tragedia improvvisa, di quelle che lasciano un’intera comunità nel silenzio e nell’incredulità, ha colpito nella giornata di ieri il quartiere di Lauropoli. Melissa Santagada, 49 anni, ha perso la vita a causa di un banale quanto fatale incidente domestico, cadendo dal secondo piano della sua abitazione in Via Salvatore Guaragna.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, in un arco temporale compreso tra le 14:30 e le 15:30. Secondo le ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Stazione di Cassano, coordinati dal Capitano Chiara Baione, Melissa si trovava sul balcone per sbrigare alcune faccende domestiche. Pare stesse maneggiando un piumone, forse ancora carico d'acqua e particolarmente pesante. Nel tentativo di recuperare la coperta che le stava scivolando dalle mani o trascinata dal peso eccessivo della stessa, la donna avrebbe perso l’equilibrio, precipitando oltre la ringhiera e impattando violentemente sull’asfalto. Un volo di diversi metri che si è rivelato fatale.

L’allarme è scattato immediatamente e la macchina dei soccorsi si è messa in moto con tempestività. La prima ambulanza giunta sul posto ha prestato soccorso immediato attuando i protocolli d'emergenza, ma la situazione è apparsa disperata non appena la donna è stata trasportata all'interno del mezzo, Melissa era già in arresto cardiaco. I sanitari intervenuto hanno lottato contro il tempo, continuando a praticare ininterrottamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di strapparla alla morte in attesa del supporto medico. Poco dopo è sopraggiunta la seconda ambulanza con a bordo il medico che, nonostante gli sforzi congiunti dei due equipaggi, non ha potuto far altro che constatare la gravità delle lesioni e certificare il decesso.

Probabilmente, per la 49enne, il cui cuore aveva smesso di battere quasi subito dopo l'impatto, non c'è stato nulla da fare. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto Lauropoli, dove Melissa era conosciuta e stimata per il suo carattere solare e il suo costante sorriso. Lascia il marito e due figlie, una ancora studentessa e l’altra laureatasi solo pochi mesi fa a Bologna. Dopo i rilievi di rito, la salma è stata trasportata presso l’obitorio del cimitero di Cassano e successivamente riconsegnata ai familiari.

I funerali di Melissa Santagada saranno officiati oggi pomeriggio, alle ore 16:30, presso la parrocchia Sacri Cuori di Gesù e di Maria a Lauropoli. Sarà il momento del dolore e del raccoglimento per un'intera cittadinanza che si stringe attorno a una famiglia distrutta da una perdita così assurda e improvvisa.